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Органные вечера в Кусково. Закрытие XV фестиваля. Бах
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Закрытие XV фестиваля. Бах

Органные вечера в Кусково. Закрытие XV фестиваля. Бах

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Иоганном Себастьяном Бахом в Москве

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В программе вечера - яркие произведения, которые погрузят вас в мир барочной музыки.

Концерт № 3 для клавира и струнных ре мажор, BWV 1054

  • 1. Allegro
  • 2. Adagio e piano sempre
  • 3. Allegro

Концерт № 7 для клавира и струнных соль минор, BWV 1058

  • 1. Allegro
  • 2. Adagio
  • 3. Presto

Соната № 3 для виолы да гамба и клавира соль минор, BWV 1029

  • 1. Vivace
  • 2. Adagio
  • 3. Allegro

Концерт № 2 для клавира и струнных ми мажор, BWV 1053

  • 1. Allegro
  • 2. Siciliano
  • 3. Allegro

Каждое из этих произведений отражает гениальность Баха и его уникальный стиль. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая продолжает вдохновлять поколения слушателей.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
17:00 от 550 ₽

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