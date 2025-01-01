Органные вечера в Кусково. Закрытие XV фестиваля. Бах

Музыкальный вечер с Иоганном Себастьяном Бахом в Москве

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В программе вечера - яркие произведения, которые погрузят вас в мир барочной музыки.

Концерт № 3 для клавира и струнных ре мажор, BWV 1054

1. Allegro

2. Adagio e piano sempre

3. Allegro

Концерт № 7 для клавира и струнных соль минор, BWV 1058

1. Allegro

2. Adagio

3. Presto

Соната № 3 для виолы да гамба и клавира соль минор, BWV 1029

1. Vivace

2. Adagio

3. Allegro

Концерт № 2 для клавира и струнных ми мажор, BWV 1053

1. Allegro

2. Siciliano

3. Allegro

Каждое из этих произведений отражает гениальность Баха и его уникальный стиль. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая продолжает вдохновлять поколения слушателей.