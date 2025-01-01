Органные вечера в Кусково. Закрытие XV фестиваля. Бах

Музыкальный вечер с Иоганном Себастьяном Бахом в Москве
Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В программе вечера - яркие произведения, которые погрузят вас в мир барочной музыки.
Концерт № 3 для клавира и струнных ре мажор, BWV 1054
- 1. Allegro
- 2. Adagio e piano sempre
- 3. Allegro
Концерт № 7 для клавира и струнных соль минор, BWV 1058
- 1. Allegro
- 2. Adagio
- 3. Presto
Соната № 3 для виолы да гамба и клавира соль минор, BWV 1029
- 1. Vivace
- 2. Adagio
- 3. Allegro
Концерт № 2 для клавира и струнных ми мажор, BWV 1053
- 1. Allegro
- 2. Siciliano
- 3. Allegro
Каждое из этих произведений отражает гениальность Баха и его уникальный стиль. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая продолжает вдохновлять поколения слушателей.