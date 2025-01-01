Органные вечера в Кусково. Времена года

Музыкальное путешествие через времена года в Усадьбе Кусково

Усадьба Кусково приглашает зрителей на органный вечер, который пройдет в Портретной галерее Большой каменной оранжереи. Начало в 15.00. Темой программы станет «Времена года», которую исполнит знаменитый Московский ансамбль солистов TEMPUS NOVUS ART.

Исполнители вечера

В программе выступят:

Наталия Калиничева — скрипка, автор и художественный руководитель Фестиваля музыкального искусства в Пушкино;

Михаил Калиничев — виолончель, лауреат международных конкурсов;

Анна Учайкина — орган, выпускница Московской консерватории и лауреат международных конкурсов.

Программа концерта

Слушатели смогут насладиться произведениями великих композиторов, таких как:

Антонио Вивальди — Концерт № 4 фа минор «Зима», RV 297 и Концерт № 1 ми мажор «Весна», RV 269;

Шарль Валантен Алькан — «Месяцы»: «Зимняя ночь» и «Умирающий»;

Йозеф Гайдн — Ария "Schon eilet froh der Ackersmann" из оратории "Времена года";

Грегор Йозеф Вернер — «Музыкальный календарь»;

Петр Ильич Чайковский — «Сентябрь. Охота», «Апрель. Подснежник», «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь», «Декабрь. Святки»;

Александр Глазунов — Маленькое адажио из балета «Времена года».

Особенности концерта

Узнайте, сколько на самом деле времен года существует в музыке! Программа «Времена года» охватывает не только классические произведения, но и редко исполняемые композиции, создавая уникальную атмосферу. Музыка перенесет вас в разные сезоны и настроения, от зимней меланхолии до весеннего радостного возрождения.

Не упустите возможность посетить этот увлекательный вечер, наполненный музыкой и эмоциями в прекрасном окружении Усадьбы Кусково!