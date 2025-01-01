Органные вечера в Кусково. Времена года

Вечер органной и вокальной музыки в Музее керамики
На сцене выступят:
- Евгения Лисицына (орган) — признанная исполнительница, чьи интерпретации органной музыки снискали мировое признание.
- Владимир Байков (бас-баритон) — солист оперных сцен, обладающий мощным и выразительным голосом.
Первая часть концерта
В первой части вечера прозвучит знаменитый цикл Антонио Вивальди «Времена года» в переложении для органа, созданном Евгенией Лисицыной. Публика услышит все четыре концерта — от светлой и радостной «Весны» до напряжённой «Зимы».
Вторая часть вечера
Во второй части вечера будет исполнена музыка Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучат:
- кантата «Ich habe genug», BWV 82,
- шестиголосный хорал «Aus tiefer Not schrei ich zu dir», BWV 686,
- ария «Mache dich, mein Herze» из «Страстей по Матфею».
Эти шедевры соединят глубину духовной музыки с высоким искусством вокального и органного звучания.