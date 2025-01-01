Органные вечера в Кусково. Времена года

Вечер органной и вокальной музыки в Музее керамики

На сцене выступят:

Евгения Лисицына (орган) — признанная исполнительница, чьи интерпретации органной музыки снискали мировое признание.

(орган) — признанная исполнительница, чьи интерпретации органной музыки снискали мировое признание. Владимир Байков (бас-баритон) — солист оперных сцен, обладающий мощным и выразительным голосом.

Первая часть концерта

В первой части вечера прозвучит знаменитый цикл Антонио Вивальди «Времена года» в переложении для органа, созданном Евгенией Лисицыной. Публика услышит все четыре концерта — от светлой и радостной «Весны» до напряжённой «Зимы».

Вторая часть вечера

Во второй части вечера будет исполнена музыка Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучат:

кантата «Ich habe genug», BWV 82,

шестиголосный хорал «Aus tiefer Not schrei ich zu dir», BWV 686,

ария «Mache dich, mein Herze» из «Страстей по Матфею».

Эти шедевры соединят глубину духовной музыки с высоким искусством вокального и органного звучания.