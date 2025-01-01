Меню
Органные вечера в Кусково. Времена года
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Времена года

Органные вечера в Кусково. Времена года

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Вечер органной и вокальной музыки в Музее керамики

На сцене выступят:

  • Евгения Лисицына (орган) — признанная исполнительница, чьи интерпретации органной музыки снискали мировое признание.
  • Владимир Байков (бас-баритон) — солист оперных сцен, обладающий мощным и выразительным голосом.

Первая часть концерта

В первой части вечера прозвучит знаменитый цикл Антонио Вивальди «Времена года» в переложении для органа, созданном Евгенией Лисицыной. Публика услышит все четыре концерта — от светлой и радостной «Весны» до напряжённой «Зимы».

Вторая часть вечера

Во второй части вечера будет исполнена музыка Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучат:

  • кантата «Ich habe genug», BWV 82,
  • шестиголосный хорал «Aus tiefer Not schrei ich zu dir», BWV 686,
  • ария «Mache dich, mein Herze» из «Страстей по Матфею».

Эти шедевры соединят глубину духовной музыки с высоким искусством вокального и органного звучания.

Октябрь
11 октября суббота
15:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

