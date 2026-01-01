Органные вечера в Кусково. Возвышенное и земное

Возвышенное и земное: концерт старинной музыки в Кусково

4 июля в Кусково выступят сопрано Екатерина Либерова, гобоист Михаил Штанько и органистка Татьяна Андрианова. Этот ансамбль, много лет работающий вместе, представит программу «Возвышенное и земное», отражающую природу европейской музыкальной традиции.

Программа концерта

В репертуаре программы — арии Граупнера, Скарлатти и Баха, а также инструментальные сочинения Вивальди и Телемана. Позднеромантические страницы Брамса, Райнбергера и Регера демонстрируют эволюцию языка духовной музыки на протяжении трех столетий, от барочной кантаты до камерной лирики романтической эпохи.

Во второй части программы духовная музыка звучит иначе. Хоральная прелюдия Брамса, «Ave Maria» Райнбергера и духовная песня Регера относятся к эпохе, когда религиозные чувства становятся более личными и эмоциональными. На этом фоне органная «Колыбельная» Форе и «Диалог» Жигу создают уникальную атмосферу, соединяя церковную традицию с камерной лирикой и концертной виртуозностью.

Артисты концерта

Екатерина Либерова — российская певица и исполнительница старинной и камерной вокальной музыки, выпускница Академии хорового искусства. В её репертуаре — музыка ренессанса и барокко.

— российская певица и исполнительница старинной и камерной вокальной музыки, выпускница Академии хорового искусства. В её репертуаре — музыка ренессанса и барокко. Михаил Штанько — российский гобоист и артист Камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Выпускник Московской консерватории, его репертуар охватывает музыку от барокко до XXI века.

— российский гобоист и артист Камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Выпускник Московской консерватории, его репертуар охватывает музыку от барокко до XXI века. Татьяна Андрианова — органистка и клавесинистка, также выпускница Московской консерватории. Она активно участвует в проектах старинной музыки и преподаёт в вузе.

Произведения, звучащие на концерте

Иоганн Пахельбель — Фантазия in Es

Кристоф Граупнер — Ария «Вздохи и плач» из кантаты «Бог и Господь»

Антонио Вивальди — Соната соль минор для гобоя и органа

Алессандро Скарлатти — Ария «Воинские трубы» из оратории «Юдифь»

Георг Филипп Телеман — Фантазия фа диез минор для гобоя соло

Иоганн Себастьян Бах — Концерт до мажор для органа

Иоганнес Брамс — Хоральная прелюдия «Herzlich tut mich erfreuen»

Йозеф Габриэль Райнбергер — «Ave Maria»

Макс Регер — Духовная песня «Вижу Тебя в тысяче образов»

Габриэль Форе — Колыбельная

Эжен Жигу — Диалог из 6 пьес для органа

Не упустите возможность насладиться гармонией духовной музыки этого великолепного концерта. Приходите и окунитесь в мир высоких эмоциональных переживаний!