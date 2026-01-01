Оповещения от Киноафиши
Органные вечера в Кусково. Вивальди «Времена года»

О концерте

Органные вечера в Кусково: Вивальди «Времена года»

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству одного из самых известных композиторов эпохи барокко — Антонио Вивальди. В рамках органного вечера, который состоится в Портретной галерее Большой каменной оранжереи в усадьбе Кусково, вы сможете насладиться как религиозными, так и светскими произведениями великого маэстро.

Исполнители концерта

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Елена Лопухина — меццо-сопрано
  • Наталья Калиничева — скрипка
  • Михаил Калиничев — виолончель
  • Анна Учайкина — орган

Программа вечера

В программе концерта:

  • Кантата «Nisi Dominus», RV 608:
    1. Nisi Dominus
    2. Vanum est nobis
    3. Surgite
    4. Cum dederit
    5. Sicut sagittæ
    6. Beatus vir
    7. Gloria Patri
    8. Sicut era in principio
    9. Amen
  • Цикл «Времена года» в переложении для скрипки, виолончели и органа:
    1. Концерт №1 ми мажор Op.8, RV 269, Весна («La primavera»)
    2. Концерт №2 соль минор Op.8, RV 315, Лето («L'estate»)
    3. Концерт №3 фа мажор Op.8, RV 293, Осень («L'autunno»)
    4. Концерт №4 фа минор Op.8, RV 297, Зима («L'inverno»)

Атмосфера вечера

Концерт завершит звучание «Времен года», напоминая слушателям о непрерывной смене сезонов. К завершению зимы всегда приходит весна — это послание о цикличности времени!

В первой части вечера вы сможете насладиться кантатой «Nisi Dominus», которая является редким и малоизвестным произведением. Музыка этой кантаты углубляется в духовный опыт, вдохновляя слушателей на молитву — будь то с светлой печалью или с тихой скорбью, но всегда с надеждой.

Не упустите возможность до конца погрузиться в чарующую атмосферу барочной музыки и насладиться выступлением талантливых музыкантов!

Апрель
Май
4 апреля суббота
15:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽
9 мая суббота
15:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

