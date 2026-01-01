Органные вечера в Кусково: Вивальди «Времена года»

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству одного из самых известных композиторов эпохи барокко — Антонио Вивальди. В рамках органного вечера, который состоится в Портретной галерее Большой каменной оранжереи в усадьбе Кусково, вы сможете насладиться как религиозными, так и светскими произведениями великого маэстро.

Исполнители концерта

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Елена Лопухина — меццо-сопрано

Наталья Калиничева — скрипка

Михаил Калиничев — виолончель

Анна Учайкина — орган

Программа вечера

В программе концерта:

Кантата «Nisi Dominus», RV 608: Nisi Dominus Vanum est nobis Surgite Cum dederit Sicut sagittæ Beatus vir Gloria Patri Sicut era in principio Amen

Цикл «Времена года» в переложении для скрипки, виолончели и органа: Концерт №1 ми мажор Op.8, RV 269, Весна («La primavera») Концерт №2 соль минор Op.8, RV 315, Лето («L'estate») Концерт №3 фа мажор Op.8, RV 293, Осень («L'autunno») Концерт №4 фа минор Op.8, RV 297, Зима («L'inverno»)



Атмосфера вечера

Концерт завершит звучание «Времен года», напоминая слушателям о непрерывной смене сезонов. К завершению зимы всегда приходит весна — это послание о цикличности времени!

В первой части вечера вы сможете насладиться кантатой «Nisi Dominus», которая является редким и малоизвестным произведением. Музыка этой кантаты углубляется в духовный опыт, вдохновляя слушателей на молитву — будь то с светлой печалью или с тихой скорбью, но всегда с надеждой.

Не упустите возможность до конца погрузиться в чарующую атмосферу барочной музыки и насладиться выступлением талантливых музыкантов!