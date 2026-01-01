Органные вечера в Кусково: Вивальди «Времена года»

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству одного из самых известных композиторов эпохи барокко — Антонио Вивальди. В рамках органного вечера, который состоится в Портретной галерее Большой каменной оранжереи в усадьбе Кусково, вы сможете насладиться как религиозными, так и светскими произведениями великого маэстро.
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
В программе концерта:
Концерт завершит звучание «Времен года», напоминая слушателям о непрерывной смене сезонов. К завершению зимы всегда приходит весна — это послание о цикличности времени!
В первой части вечера вы сможете насладиться кантатой «Nisi Dominus», которая является редким и малоизвестным произведением. Музыка этой кантаты углубляется в духовный опыт, вдохновляя слушателей на молитву — будь то с светлой печалью или с тихой скорбью, но всегда с надеждой.
Не упустите возможность до конца погрузиться в чарующую атмосферу барочной музыки и насладиться выступлением талантливых музыкантов!