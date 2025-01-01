Органные вечера в Кусково. Вивальди «Времена года»

Музыкальный вечер в Кусково: Шедевры барокко

В рамках фестиваля «Органные вечера в Кусково» зрителей ждет уникальный концерт, в котором выступит Московский ансамбль солистов Tempus Novus Art. В этот вечер на сцену выйдут трио талантливых музыкантов:

Наталья Калиничева - скрипка, артистка оркестра Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко;

- скрипка, артистка оркестра Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко; Михаил Калиничев - виолончель, лауреат международных конкурсов;

- виолончель, лауреат международных конкурсов; Анна Учайкина - орган, известная концертирующая органистка.

Программа вечера

Концерт откроется знаменитыми произведениями Иоганна Себастьяна Баха. В числе исполняемых композиций:

Прелюдия и фуга си минор для органа;

Бранденбургский концерт № 6 си-бемоль мажор в переложении для скрипки, виолончели и органа.

Во второй части программы зрителей ждет знакомство с циклом «Времена года» Антонио Вивальди. Интересный факт: изначально эти четыре концерта входили в сборник из 12 произведений под названием «Спор гармонии с изобретением» и не были объединены. Однако именно первая четверка, повествующая о смене времен года, стала наиболее популярной и увековечила имя композитора.

Исполнительские варианты

Цикл «Времена года» существует в множестве интерпретаций, включая эстрадные и джазовые версии. В рамках предстоящего вечера зрители смогут насладиться уникальной трактовкой этих произведений для скрипки, виолончели и органа.

Не упустите возможность погрузиться в магию барочной музыки и насладиться великолепным исполнением талантливых музыкантов!