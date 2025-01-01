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Органные вечера в Кусково. Вивальди «Времена года»
Билеты от 650₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Вивальди «Времена года»

Органные вечера в Кусково. Вивальди «Времена года»

6+
Возраст 6+
Билеты от 650₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в Кусково: Шедевры барокко

В рамках фестиваля «Органные вечера в Кусково» зрителей ждет уникальный концерт, в котором выступит Московский ансамбль солистов Tempus Novus Art. В этот вечер на сцену выйдут трио талантливых музыкантов:

  • Наталья Калиничева - скрипка, артистка оркестра Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко;
  • Михаил Калиничев - виолончель, лауреат международных конкурсов;
  • Анна Учайкина - орган, известная концертирующая органистка.

Программа вечера

Концерт откроется знаменитыми произведениями Иоганна Себастьяна Баха. В числе исполняемых композиций:

  • Прелюдия и фуга си минор для органа;
  • Бранденбургский концерт № 6 си-бемоль мажор в переложении для скрипки, виолончели и органа.

Во второй части программы зрителей ждет знакомство с циклом «Времена года» Антонио Вивальди. Интересный факт: изначально эти четыре концерта входили в сборник из 12 произведений под названием «Спор гармонии с изобретением» и не были объединены. Однако именно первая четверка, повествующая о смене времен года, стала наиболее популярной и увековечила имя композитора.

Исполнительские варианты

Цикл «Времена года» существует в множестве интерпретаций, включая эстрадные и джазовые версии. В рамках предстоящего вечера зрители смогут насладиться уникальной трактовкой этих произведений для скрипки, виолончели и органа.

Не упустите возможность погрузиться в магию барочной музыки и насладиться великолепным исполнением талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
19:00 от 650 ₽

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