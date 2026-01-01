Органные вечера в Кусково. Великолепный век русского барокко
Органные вечера в Кусково. Великолепный век русского барокко

6+
О концерте

Органные вечера в Кусково: великолепный век русского барокко

Концерт «Органные вечера в Кусково. Великолепный век русского барокко» пройдет в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково». Исполнителями выступит Трио лауреатов международных конкурсов, в состав которого входят:

  • Наталия Дубровская (сопрано)
  • Мария Моисеева (орган)
  • Дмитрий Черевко (барочная гитара)

Программа концерта

Программа вечера предложит слушателям музыкальные произведения, погружающие в атмосферу русской и европейской эпохи барокко. Зрители смогут насладиться старыми вокальными и инструментальными сочинениями, которые раскрывают изящество и экспрессию галантного века.

Искусство в историческом контексте

Редкий состав исполнителей: величественный орган, камерная барочная гитара и барочное сопрано создают аутентичное, мягкое и глубокое звучание. Важно отметить, что музыка периода барокко звучит в пространстве, созданном именно в этот «великолепный век». Большой дворец Шереметевых был построен для таких придворных музыкальных вечеров, что добавляет особую атмосферу этому событию.

Не пропустите шанс насладиться изысканной музыкой и воссозданной атмосферой эпохи барокко!

Июль
15 июля среда
19:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

