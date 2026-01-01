Органные вечера в Кусково. Великий Бах
Билеты от 550₽
Органные вечера в Кусково. Великий Бах

6+
О концерте

Концерт "Органные вечера в Кусково. Великий Бах". Исполняет Юлия Шмелькина

Монографический вечер полностью посвящен гению немецкого барокко — Иоганну Себастьяну Баху. В программе прозвучат его монументальные прелюдии, масштабные фуги, а также проникновенные хоровые обработки.

Особенности концерта

  • Абсолютная классика: Музыка Баха считается вершиной органного репертуара. Эта программа позволит услышать как широко известные шедевры, так и тонкие камерные полифонические сочинения мастера.
  • Дворцовая акустика: Танцевальный зал усадьбы с высокими потолками и уникальной резонацией раскрывает всю многокрасочность и мощь баховских регистров.

Не упустите возможность насладиться величественной музыкой Баха в атмосферном пространстве усадьбы "Кусково".

Июнь
20 июня суббота
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

