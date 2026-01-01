Органные вечера в Кусково. Великий Бах

Посвящение мастеру: Великий Бах

В рамках цикла «Органные вечера в Кусково» состоится концерт, посвященный великому Иоганну Себастьяну Баху — композитору, чье творчество стало вершиной музыкального мышления барочной эпохи и основой всей последующей европейской традиции.

Программа концерта

В программе прозвучат арии из кантат и духовных сочинений, камерные и органные произведения, раскрывающие многогранность баховского гения: от сокровенной лирики до философской глубины и сияющей радости.

Исполнители

Елена Лопухина — меццо-сопрано

Наталья Калиничева — скрипка

Михаил Калиничев — виолончель

Анна Учайкина — орган

Список произведений

И.С. Бах — Кантата «Дух и душа — в смущении великом», BWV 35 — Ария «Всё хорошо устроил Бог»

Кантата «С меня довольно», BWV 82 — Арии «Сомкнитесь, усталые очи», «Я смерти радуюсь моей»

Магнификат ре мажор, BWV 243 — Ария «Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем»

Оркестровая сюита № 2 си минор, BWV 1067 — Rondeau, Sarabande, Bourrée I & II, Polonaise – Double, Menuetto, Badinerie

Партита «О, Боже, праведный Боже», BWV 767

Концерт для двух скрипок ре минор, BWV 1043 — II. Andante

Магия музыки Баха

Музыка Баха — это не только духовное созерцание, но и живое дыхание гармонии, в котором соединяются земное и небесное, человеческое и божественное. Не упустите возможность насладиться этим искусством в исполнении замечательных музыкантов!