Органные вечера в Кусково. Великий Бах

Посвящение мастеру: Великий Бах
В рамках цикла «Органные вечера в Кусково» состоится концерт, посвященный великому Иоганну Себастьяну Баху — композитору, чье творчество стало вершиной музыкального мышления барочной эпохи и основой всей последующей европейской традиции.
Программа концерта
В программе прозвучат арии из кантат и духовных сочинений, камерные и органные произведения, раскрывающие многогранность баховского гения: от сокровенной лирики до философской глубины и сияющей радости.
Исполнители
- Елена Лопухина — меццо-сопрано
- Наталья Калиничева — скрипка
- Михаил Калиничев — виолончель
- Анна Учайкина — орган
Список произведений
- И.С. Бах — Кантата «Дух и душа — в смущении великом», BWV 35 — Ария «Всё хорошо устроил Бог»
- Кантата «С меня довольно», BWV 82 — Арии «Сомкнитесь, усталые очи», «Я смерти радуюсь моей»
- Магнификат ре мажор, BWV 243 — Ария «Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем»
- Оркестровая сюита № 2 си минор, BWV 1067 — Rondeau, Sarabande, Bourrée I & II, Polonaise – Double, Menuetto, Badinerie
- Партита «О, Боже, праведный Боже», BWV 767
- Концерт для двух скрипок ре минор, BWV 1043 — II. Andante
Магия музыки Баха
Музыка Баха — это не только духовное созерцание, но и живое дыхание гармонии, в котором соединяются земное и небесное, человеческое и божественное. Не упустите возможность насладиться этим искусством в исполнении замечательных музыкантов!