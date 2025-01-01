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Киноафиша Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Владимир Королевский (орган)

Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Владимир Королевский (орган)

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки Иоганна Себастьяна Баха в Усадьбе

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). Этот вечер будет насыщен прекрасными органными произведениями, которые позволят вам погрузиться в мир барочной музыки.

Программа концерта:

  • Пастораль фа мажор, BWV 590:
    • 1. Andante
    • 2. Andante con moto
    • 3. Adagio
    • 4. Allegro
  • Концерт № 5 для органа ре минор (по А. Вивальди), BWV 596:
    • 1. Allegro-Grave-Fuga
    • 2. Largo e spicatto
    • 3. Allegro
  • Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543
  • Трио-соната № 4 ми минор, BWV 528:
    • 1. Adagio-Vivace
    • 2. Andante
    • 3. Un poco Allegro
  • Хоральная прелюдия «Nun komm der heiden Heiland» («Гряди, Спаситель народов»), BWV 659
  • Прелюдия и фуга ре мажор, BWV 532

Этот концерт станет замечательной возможностью как для поклонников органной музыки, так и для тех, кто только начинает открывать для себя удивительный мир классической музыки. Не упустите шанс насладиться произведениями, которые остаются актуальными и вдохновляющими на протяжении веков.

Ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
19:00 от 550 ₽

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