Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Владимир Королевский (орган)

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). Этот вечер будет насыщен прекрасными органными произведениями, которые позволят вам погрузиться в мир барочной музыки.
Этот концерт станет замечательной возможностью как для поклонников органной музыки, так и для тех, кто только начинает открывать для себя удивительный мир классической музыки. Не упустите шанс насладиться произведениями, которые остаются актуальными и вдохновляющими на протяжении веков.
Ждем вас на нашем концерте!