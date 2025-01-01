Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Владимир Королевский (орган)

Концерт органной музыки Иоганна Себастьяна Баха в Усадьбе

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). Этот вечер будет насыщен прекрасными органными произведениями, которые позволят вам погрузиться в мир барочной музыки.

Программа концерта:

Пастораль фа мажор, BWV 590: 1. Andante 2. Andante con moto 3. Adagio 4. Allegro

Концерт № 5 для органа ре минор (по А. Вивальди), BWV 596: 1. Allegro-Grave-Fuga 2. Largo e spicatto 3. Allegro

Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543

Трио-соната № 4 ми минор, BWV 528: 1. Adagio-Vivace 2. Andante 3. Un poco Allegro

Хоральная прелюдия «Nun komm der heiden Heiland» («Гряди, Спаситель народов»), BWV 659

Прелюдия и фуга ре мажор, BWV 532

Этот концерт станет замечательной возможностью как для поклонников органной музыки, так и для тех, кто только начинает открывать для себя удивительный мир классической музыки. Не упустите шанс насладиться произведениями, которые остаются актуальными и вдохновляющими на протяжении веков.

Ждем вас на нашем концерте!