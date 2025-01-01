Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Марина Вяйзя (орган)

Музыкальный вечер с Иоганном Себастьяном Бахом в Москве
Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В программе вечера — самые известные произведения, которые позволят вам погрузиться в мир барочной музыки.
Программа концерта
- Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 541 — одно из самых известных произведений Баха, полное гармонии и контрастов.
- Фантазия до минор, BWV 562 — произведение, в котором сочетаются свободная форма и строгие каноны.
- Трио-соната соль мажор, BWV 530:
- 1. Vivace
- 2. Lente
- 3. Allegro
- Партита “Sei gegrüßet, Jesu gütig”, BWV 768 — музыкальный гимн, который затрагивает самые глубокие чувства.
- Фантазия соль мажор, BWV 572 — яркое и насыщенное произведение, наполненное вдохновением.
- Трио ре минор, BWV 583 — изысканная работа, демонстрирующая мастерство композитора.
- Фантазия и фуга соль минор, BWV 542 — заключительное произведение, которое оставит незабываемые впечатления.
Интересные факты о Бахе
Иоганн Себастьян Бах — один из величайших композиторов в истории музыки. Его творчество оказало огромное влияние на развитие музыкального искусства. Бах не только виртуозный органист, но и великолепный педагог, чьи работы до сих пор изучаются музыкантами по всему миру.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением произведений Баха, которое пройдет в дата и время в место проведения. Билеты доступны на сайте театра.