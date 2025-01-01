Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Марина Вяйзя (орган)

Музыкальный вечер с Иоганном Себастьяном Бахом в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В программе вечера — самые известные произведения, которые позволят вам погрузиться в мир барочной музыки.

Программа концерта

Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 541 — одно из самых известных произведений Баха, полное гармонии и контрастов.

— одно из самых известных произведений Баха, полное гармонии и контрастов. Фантазия до минор, BWV 562 — произведение, в котором сочетаются свободная форма и строгие каноны.

— произведение, в котором сочетаются свободная форма и строгие каноны. Трио-соната соль мажор, BWV 530 : 1. Vivace 2. Lente 3. Allegro

: Партита “Sei gegrüßet, Jesu gütig”, BWV 768 — музыкальный гимн, который затрагивает самые глубокие чувства.

— музыкальный гимн, который затрагивает самые глубокие чувства. Фантазия соль мажор, BWV 572 — яркое и насыщенное произведение, наполненное вдохновением.

— яркое и насыщенное произведение, наполненное вдохновением. Трио ре минор, BWV 583 — изысканная работа, демонстрирующая мастерство композитора.

— изысканная работа, демонстрирующая мастерство композитора. Фантазия и фуга соль минор, BWV 542 — заключительное произведение, которое оставит незабываемые впечатления.

Интересные факты о Бахе

Иоганн Себастьян Бах — один из величайших композиторов в истории музыки. Его творчество оказало огромное влияние на развитие музыкального искусства. Бах не только виртуозный органист, но и великолепный педагог, чьи работы до сих пор изучаются музыкантами по всему миру.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением произведений Баха, которое пройдет в дата и время в место проведения. Билеты доступны на сайте театра.