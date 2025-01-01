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Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Марина Вяйзя (орган)
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Марина Вяйзя (орган)

Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Марина Вяйзя (орган)

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Иоганном Себастьяном Бахом в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В программе вечера — самые известные произведения, которые позволят вам погрузиться в мир барочной музыки.

Программа концерта

  • Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 541 — одно из самых известных произведений Баха, полное гармонии и контрастов.
  • Фантазия до минор, BWV 562 — произведение, в котором сочетаются свободная форма и строгие каноны.
  • Трио-соната соль мажор, BWV 530:
    • 1. Vivace
    • 2. Lente
    • 3. Allegro
  • Партита “Sei gegrüßet, Jesu gütig”, BWV 768 — музыкальный гимн, который затрагивает самые глубокие чувства.
  • Фантазия соль мажор, BWV 572 — яркое и насыщенное произведение, наполненное вдохновением.
  • Трио ре минор, BWV 583 — изысканная работа, демонстрирующая мастерство композитора.
  • Фантазия и фуга соль минор, BWV 542 — заключительное произведение, которое оставит незабываемые впечатления.

Интересные факты о Бахе

Иоганн Себастьян Бах — один из величайших композиторов в истории музыки. Его творчество оказало огромное влияние на развитие музыкального искусства. Бах не только виртуозный органист, но и великолепный педагог, чьи работы до сих пор изучаются музыкантами по всему миру.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением произведений Баха, которое пройдет в дата и время в место проведения. Билеты доступны на сайте театра.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
17:00 от 550 ₽

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