Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Маргарита Еськина (орган)

Волшебство музыки Баха: Концерт органной музыки в Кусково

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный произведениям великого композитора Иоганна Себастьяна Баха, который состоится в ближайшую субботу. В программе — великолепные композиции для органа, включая:

Прелюдия и фуга для органа до мажор, BWV 547

Хоральные обработки из собрания Ноймайстера: “Wir Christenleut” (“Мы христиане”), BWV 1090 “Das alte Jahr vergangen ist” (“Старый год проходит”), BWV 1091 “Herr Gott, nun schleuβ den Himmel auf” (“Господь, отверзи небеса”), BWV 1092 “Du Friedefürst, Herr Jesu Christ” (“Ты – Князь мира, Господь Иисус Христос”), BWV 1102 “Jesu, meine Freude” (“Иисус, моя отрада”), BWV 1105 “Ach, Gott und Herr” (“Ах, Господь и Господин”), BWV 714 “Aus Tiefer Not schrei Ich zu Dir” (“Из глубокой нужды взываю к Тебе, Господи”), BWV 1099

Aria variata alla maniera Italiana (Ария с вариациями в итальянской манере), BWV 989

Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564

Феномен Баха

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — один из величайших композиторов в истории музыки, чьи произведения до сих пор вдохновляют музыкантов и слушателей по всему миру. Его органные сочинения отличаются глубокой духовностью и мастерством исполнения. Не упустите возможность насладиться живым исполнением его шедевров!

Не упустите шанс окунуться в мир прекрасной музыки и насладиться творчеством великого мастера!