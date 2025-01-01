Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Маргарита Еськина (орган)

Волшебство музыки Баха: Концерт органной музыки в Кусково
Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный произведениям великого композитора Иоганна Себастьяна Баха, который состоится в ближайшую субботу. В программе — великолепные композиции для органа, включая:
- Прелюдия и фуга для органа до мажор, BWV 547
- Хоральные обработки из собрания Ноймайстера:
- “Wir Christenleut” (“Мы христиане”), BWV 1090
- “Das alte Jahr vergangen ist” (“Старый год проходит”), BWV 1091
- “Herr Gott, nun schleuβ den Himmel auf” (“Господь, отверзи небеса”), BWV 1092
- “Du Friedefürst, Herr Jesu Christ” (“Ты – Князь мира, Господь Иисус Христос”), BWV 1102
- “Jesu, meine Freude” (“Иисус, моя отрада”), BWV 1105
- “Ach, Gott und Herr” (“Ах, Господь и Господин”), BWV 714
- “Aus Tiefer Not schrei Ich zu Dir” (“Из глубокой нужды взываю к Тебе, Господи”), BWV 1099
- Aria variata alla maniera Italiana (Ария с вариациями в итальянской манере), BWV 989
- Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564
Феномен Баха
Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — один из величайших композиторов в истории музыки, чьи произведения до сих пор вдохновляют музыкантов и слушателей по всему миру. Его органные сочинения отличаются глубокой духовностью и мастерством исполнения. Не упустите возможность насладиться живым исполнением его шедевров!
Не упустите шанс окунуться в мир прекрасной музыки и насладиться творчеством великого мастера!