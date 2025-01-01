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Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Маргарита Еськина (орган)

Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Маргарита Еськина (орган)

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Волшебство музыки Баха: Концерт органной музыки в Кусково

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный произведениям великого композитора Иоганна Себастьяна Баха, который состоится в ближайшую субботу. В программе — великолепные композиции для органа, включая:

  • Прелюдия и фуга для органа до мажор, BWV 547
  • Хоральные обработки из собрания Ноймайстера:
    • “Wir Christenleut” (“Мы христиане”), BWV 1090
    • “Das alte Jahr vergangen ist” (“Старый год проходит”), BWV 1091
    • “Herr Gott, nun schleuβ den Himmel auf” (“Господь, отверзи небеса”), BWV 1092
    • “Du Friedefürst, Herr Jesu Christ” (“Ты – Князь мира, Господь Иисус Христос”), BWV 1102
    • “Jesu, meine Freude” (“Иисус, моя отрада”), BWV 1105
    • “Ach, Gott und Herr” (“Ах, Господь и Господин”), BWV 714
    • “Aus Tiefer Not schrei Ich zu Dir” (“Из глубокой нужды взываю к Тебе, Господи”), BWV 1099
  • Aria variata alla maniera Italiana (Ария с вариациями в итальянской манере), BWV 989
  • Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564

Феномен Баха

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — один из величайших композиторов в истории музыки, чьи произведения до сих пор вдохновляют музыкантов и слушателей по всему миру. Его органные сочинения отличаются глубокой духовностью и мастерством исполнения. Не упустите возможность насладиться живым исполнением его шедевров!

Не упустите шанс окунуться в мир прекрасной музыки и насладиться творчеством великого мастера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
17:00 от 550 ₽

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