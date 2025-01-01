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Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Алексей Шевченко (орган)

Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Алексей Шевченко (орган)

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Музыкальные шедевры Иоганна Себастьяна Баха. Концерт в усадьбе

В этом месяце зрители смогут насладиться уникальной программой, посвященной творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). В рамках концерта будут представлены его известные хоровые партиты и вариации, которые погружают в мир духовной музыки и глубокой эмоциональности.

Программа концерта

  • Хоральная партита “Christ, der du bist der helle Tag” («Ты весь, как светлый, ясный день»), BWV 766
  • Хоральная партита “O Gott, du frommer Gott” («О Боже, праведный Боже!»), BWV 767
  • Хоральная партита “Sei gegrüsset, Jesu gütig” («Будь славен, добрый Иисус»), соль минор, BWV 768
  • Канонические вариации “Vom Himmel hoch, da komm ich her” («С небес на землю я прихожу»), BWV 769
  • Хоральная партита “Ach, was soll ich suender machen” («Ах, что мне делать, грешному»), BWV 770

Интересные факты

Бах был мастером полифонии и гармонии, его музыка неизменно привлекает слушателей своей сложностью и красотой. Каждое произведение — это не просто мелодия, а глубокое размышление о вере, жизни и человечности. Хоральные партиты, в частности, создавались для органа и часто исполнялись в церквях, что придает им особую атмосферу.

Не пропустите!

Этот концерт — уникальная возможность погрузиться в мир Баха и насладиться его музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
17:00 от 550 ₽

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