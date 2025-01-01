Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Алексей Шевченко (орган)

Музыкальные шедевры Иоганна Себастьяна Баха. Концерт в усадьбе

В этом месяце зрители смогут насладиться уникальной программой, посвященной творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). В рамках концерта будут представлены его известные хоровые партиты и вариации, которые погружают в мир духовной музыки и глубокой эмоциональности.

Программа концерта

Хоральная партита “Christ, der du bist der helle Tag” («Ты весь, как светлый, ясный день»), BWV 766

(«Ты весь, как светлый, ясный день»), BWV 766 Хоральная партита “O Gott, du frommer Gott” («О Боже, праведный Боже!»), BWV 767

(«О Боже, праведный Боже!»), BWV 767 Хоральная партита “Sei gegrüsset, Jesu gütig” («Будь славен, добрый Иисус»), соль минор, BWV 768

(«Будь славен, добрый Иисус»), соль минор, BWV 768 Канонические вариации “Vom Himmel hoch, da komm ich her” («С небес на землю я прихожу»), BWV 769

(«С небес на землю я прихожу»), BWV 769 Хоральная партита “Ach, was soll ich suender machen” («Ах, что мне делать, грешному»), BWV 770

Интересные факты

Бах был мастером полифонии и гармонии, его музыка неизменно привлекает слушателей своей сложностью и красотой. Каждое произведение — это не просто мелодия, а глубокое размышление о вере, жизни и человечности. Хоральные партиты, в частности, создавались для органа и часто исполнялись в церквях, что придает им особую атмосферу.

Не пропустите!

Этот концерт — уникальная возможность погрузиться в мир Баха и насладиться его музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!