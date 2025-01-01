Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Алексей Шевченко (орган)

В этом месяце зрители смогут насладиться уникальной программой, посвященной творчеству великого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). В рамках концерта будут представлены его известные хоровые партиты и вариации, которые погружают в мир духовной музыки и глубокой эмоциональности.
Бах был мастером полифонии и гармонии, его музыка неизменно привлекает слушателей своей сложностью и красотой. Каждое произведение — это не просто мелодия, а глубокое размышление о вере, жизни и человечности. Хоральные партиты, в частности, создавались для органа и часто исполнялись в церквях, что придает им особую атмосферу.
Этот концерт — уникальная возможность погрузиться в мир Баха и насладиться его музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!