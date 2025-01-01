Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Александр Новосёлов (орган)

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный великому композитору Иоганну Себастьяну Баху. В программе - самые известные произведения, которые откроют перед вами мир барочной музыки и погрузят в атмосферу духовного вдохновения.
Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его произведения были написаны в эпоху барокко и до сих пор вызывают восхищение у слушателей. Бах мастерски сочетал музыкальную форму с глубоким духовным содержанием, что делает его музыку актуальной и в наши дни.
Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в исполнении талантливых музыкантов. Концерт пройдет в уютной атмосфере, где вы сможете полностью погрузиться в магию музыки Баха.
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