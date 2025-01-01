Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Александр Новосёлов (орган)

Музыкальный вечер с произведениями Иоганна Себастьяна Баха

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный великому композитору Иоганну Себастьяну Баху. В программе - самые известные произведения, которые откроют перед вами мир барочной музыки и погрузят в атмосферу духовного вдохновения.

В программе концерта:

Прелюдия и фуга до мажор, BWV 531

Хоральная прелюдия "Nun komm der Heiden Heiland" (Гряди, Спаситель народов), BWV 659

Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543

Хоральная прелюдия "Gelobet seist Du Jesu" (Хвала тебе, Иисус), BWV 604

Токката и фуга ми мажор, BWV 566

Хоральная прелюдия "Christ unser Herr zum Jordan kam" (Христос, Господь наш, пришел к Иордану), BWV 684

Фантазия соль мажор, BWV 572

Хоральная прелюдия "Nun komm der Heiden Heiland" (Гряди, Спаситель народов), BWV 599

Токката и фуга ре минор, BWV 565

Интересные факты:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его произведения были написаны в эпоху барокко и до сих пор вызывают восхищение у слушателей. Бах мастерски сочетал музыкальную форму с глубоким духовным содержанием, что делает его музыку актуальной и в наши дни.

Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в исполнении талантливых музыкантов. Концерт пройдет в уютной атмосфере, где вы сможете полностью погрузиться в магию музыки Баха.

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