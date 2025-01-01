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Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Александр Новосёлов (орган)
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Александр Новосёлов (орган)

Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Александр Новосёлов (орган)

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с произведениями Иоганна Себастьяна Баха

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный великому композитору Иоганну Себастьяну Баху. В программе - самые известные произведения, которые откроют перед вами мир барочной музыки и погрузят в атмосферу духовного вдохновения.

В программе концерта:

  • Прелюдия и фуга до мажор, BWV 531
  • Хоральная прелюдия "Nun komm der Heiden Heiland" (Гряди, Спаситель народов), BWV 659
  • Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543
  • Хоральная прелюдия "Gelobet seist Du Jesu" (Хвала тебе, Иисус), BWV 604
  • Токката и фуга ми мажор, BWV 566
  • Хоральная прелюдия "Christ unser Herr zum Jordan kam" (Христос, Господь наш, пришел к Иордану), BWV 684
  • Фантазия соль мажор, BWV 572
  • Хоральная прелюдия "Nun komm der Heiden Heiland" (Гряди, Спаситель народов), BWV 599
  • Токката и фуга ре минор, BWV 565

Интересные факты:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его произведения были написаны в эпоху барокко и до сих пор вызывают восхищение у слушателей. Бах мастерски сочетал музыкальную форму с глубоким духовным содержанием, что делает его музыку актуальной и в наши дни.

Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в исполнении талантливых музыкантов. Концерт пройдет в уютной атмосфере, где вы сможете полностью погрузиться в магию музыки Баха.

Дата и место проведения:

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
19:00 от 550 ₽

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