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Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Александр Князев (орган)

Органные вечера в Кусково. Великий Бах. Александр Князев (орган)

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Органные вечера в Кусково: Великий Бах с Александром Князевым

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — органный вечер, посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха, который состоится в живописном усадебном комплексе Кусково.

Программа вечера

В программе вечера — выдающееся произведение Баха «Искусство фуги», BWV 1080. Это музыкальное произведение является одной из самых сложных и глубокомысленных композиций в истории классической музыки. Оно представляет собой настоящую энциклопедию полифонии и требует от исполнителя высочайшего мастерства.

Исполнитель

На органе будет выступать талантливый музыкант Александр Князев. Его интерпретация произведений Баха уже завоевала признание зрителей и критиков. Князев известен своим глубоким пониманием музыкального языка композитора и умением передать его духовную суть.

Интересный факт

Интересно, что «Искусство фуги» было написано в последние годы жизни Баха и осталось незавершенным. Это произведение отражает не только музыкальные идеи композитора, но и его философские размышления о времени, жизни и смерти.

Где и когда

Не упустите возможность насладиться вечным наследием Баха в историческом интерьере Кусково. Концерт пройдет в [указать дату и время]. Билеты можно приобрести [указать информацию о покупке билетов].

Приходите и погрузитесь в мир музыки, который продолжает вдохновлять и восхищать уже более трехсот лет!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
19:00 от 550 ₽

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