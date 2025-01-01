Меню
Органные вечера в Кусково. В ожидании Рождества
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. В ожидании Рождества

Органные вечера в Кусково. В ожидании Рождества

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте

Волшебные звуки Кускова: большая сольная программа Маргариты Еськиной

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — большую сольную программу талантливой органистки Маргариты Еськиной, которая пройдет в великолепном усадебном комплексе Кусково. Это мероприятие обещает погрузить зрителей в атмосферу барочной музыки, наполненной гармонией и тонким лиризмом.

О Маргарите Еськиной

Маргарита Еськина — признанная органистка, выступающая на лучших концертных площадках страны и за рубежом. Она известна своим виртуозным исполнением классической музыки и умением переносить слушателей в мир мистических звуков. Исполнение на органе — это не только сложная техника, но и глубокая эмоциональная связь с произведением, что делает каждое выступление уникальным.

Зачем посетить программу?

Программа в Кусково обещает быть не только музыкальным, но и визуальным удовольствием. Усадьба, построенная в стиле неоклассицизма, сама по себе является историческим памятником, что придаст дополнительную ценность каждому выступлению. Кроме того, посетители смогут насладиться атмосферой старинного дворца, что сделает вечер поистине незабываемым.

Интересные факты о музыке на органе

Орган — один из самых древних музыкальных инструментов, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Он считается "королем инструментов" благодаря своей мощи и разнообразию звуков. В программе Маргариты Еськиной будут представлены как известные классические композиции, так и менее распространенные произведения, что даст возможность зрителям открыть для себя новые музыкальные горизонты.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального путешествия! Билеты можно приобрести на сайте усадьбы Кусково.

Декабрь
13 декабря суббота
15:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

