Органные вечера в Кусково. Шедевры органной музыки
Билеты от 550₽
Возраст 6+
О концерте

Органные вечера в Кусково: шедевры органной музыки

Концерт «Органные вечера в Кусково. Шедевры органной музыки» пройдет в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы Кусково. Просторный зал станет идеальным местом для этого необычного музыкального события, которое состоится 22 июля 2026 года в 19:00.

Основная информация о концерте

  • Дата и время: 22 июля 2026 года в 19:00
  • Место проведения: Государственный музей-усадьба «Кусково», Танцевальный зал Большого дворца
  • Стоимость билетов: от 550 до 1 500 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Исполнитель и программа

На сцене выступит известная молодая органистка Анна Кириллова с сольной программой. Это выступление станет частью специальной линии фестиваля, где будут представлены яркие дебютанты сезона.

Музыкальная палитра концерта включает произведения, охватывающие несколько веков органного искусства. В программу вошли:

  • Французская органная музыка
  • Немецкая классика и произведения эпохи барокко
  • Шедевры испанских композиторов
  • Масштабные сочинения эпохи романтизма

