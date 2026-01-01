Концерт «Органные вечера в Кусково»

Приглашаем вас на концерт «Органные вечера в Кусково. Шедевры классики для скрипки и органа», который состоится в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы Кусково. Это уникальное событие подарит вечера истинного музыкального наслаждения.

Исполнители и программа

На сцене выступят лауреаты престижных всероссийских и международных конкурсов. Среди солистов — известные российские музыканты Никита Давыдов и Полина Шульгина, которые примут участие в фестивальных программах этого сезона.

Классический дуэт скрипки и органа считается одним из самых гармоничных в камерной музыке. Программа концерта включает в себя:

Известные произведения западноевропейских композиторов эпохи барокко и классицизма.

Жемчужины скрипичной музыки периода романтизма.

Масштабные органные произведения.

Не упустите возможность насладиться шедеврами мировой музыкальной классики в таком живописном месте, как усадьба Кусково.