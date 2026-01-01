Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Органные вечера в Кусково. Шедевры классики для скрипки и органа
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Шедевры классики для скрипки и органа

Органные вечера в Кусково. Шедевры классики для скрипки и органа

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте

Концерт «Органные вечера в Кусково»

Приглашаем вас на концерт «Органные вечера в Кусково. Шедевры классики для скрипки и органа», который состоится в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы Кусково. Это уникальное событие подарит вечера истинного музыкального наслаждения.

Исполнители и программа

На сцене выступят лауреаты престижных всероссийских и международных конкурсов. Среди солистов — известные российские музыканты Никита Давыдов и Полина Шульгина, которые примут участие в фестивальных программах этого сезона.

Классический дуэт скрипки и органа считается одним из самых гармоничных в камерной музыке. Программа концерта включает в себя:

  • Известные произведения западноевропейских композиторов эпохи барокко и классицизма.
  • Жемчужины скрипичной музыки периода романтизма.
  • Масштабные органные произведения.

Не упустите возможность насладиться шедеврами мировой музыкальной классики в таком живописном месте, как усадьба Кусково.

Купить билет на концерт Органные вечера в Кусково. Шедевры классики для скрипки и органа

Помощь с билетами
Август
5 августа среда
19:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

В ближайшие дни

Воля и Разум. Лето. Крыша. 2026
18+
Рок

Воля и Разум. Лето. Крыша. 2026

6 июня в 19:00 Дизайн завод «Флакон»
от 3000 ₽
АББА – музыка, изменившая мир
12+
Эстрада Живая музыка

АББА – музыка, изменившая мир

2 июля в 19:00 Москонцерт-холл
от 700 ₽
Вечер романса Ирины Крутовой
16+
Классическая музыка

Вечер романса Ирины Крутовой

17 июня в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше