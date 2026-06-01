Органные вечера в Кусково. Саксофон, арфа, орган

Музыкальный вечер с Юрием Таштамировым и друзьями
Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в уютной атмосфере нашего театра. В программе вечера выступят талантливые музыканты:
- Юрий Таштамиров — саксофон
- Айдана Карашева — арфа
- Игорь Гольденберг — орган
Программа концерта
Вечер будет насыщен произведениями классической музыки, включая:
- А. Вивальди - И. Вальтер: Концерт си минор
- Д. Скарлатти: Соната К466 фа минор
- Д. Скарлатти: Соната К531 Ми мажор
- Э. Меццекапо: Романс без слов
- Ж. Массне: Большой диалог
- Г. Пьерне: Размышление из оперы "Таис"
- И. С. Бах: Канцонетта, ор.19
- И. С. Бах: Сюита №1 BWV 996 для лютни ми-бемоль минор (переложение для арфы М.К. Жамэ)
- И. С. Бах: Ариозо Фа мажор из кантаты №135
- Р. Видофт: Концертный вальс "Мазанетта"
- Р. Видофт: Фокстрот "Веселый сакс"
- Дж. Гершвин: Попурри на темы из к/ф "Серенада солнечной долины"
- Попурри: из мюзикла "О, леди, будьте добры"
Интересные факты
Мастера музыки, которые выступят на концерте, не только исполняют классические произведения, но и привносят в них современное звучание. Юрий Таштамиров известен своими яркими интерпретациями, а Айдана Карашева и Игорь Гольденберг дополняют программу своими уникальными стилями.
Не упустите возможность насладиться живой музыкой и провести вечер в компании талантливых исполнителей!