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Органные вечера в Кусково. Саксофон, арфа, орган
Билеты от 700₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Саксофон, арфа, орган

Органные вечера в Кусково. Саксофон, арфа, орган

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Музыкальный вечер с Юрием Таштамировым и друзьями

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в уютной атмосфере нашего театра. В программе вечера выступят талантливые музыканты:

  • Юрий Таштамиров — саксофон
  • Айдана Карашева — арфа
  • Игорь Гольденберг — орган

Программа концерта

Вечер будет насыщен произведениями классической музыки, включая:

  • А. Вивальди - И. Вальтер: Концерт си минор
  • Д. Скарлатти: Соната К466 фа минор
  • Д. Скарлатти: Соната К531 Ми мажор
  • Э. Меццекапо: Романс без слов
  • Ж. Массне: Большой диалог
  • Г. Пьерне: Размышление из оперы "Таис"
  • И. С. Бах: Канцонетта, ор.19
  • И. С. Бах: Сюита №1 BWV 996 для лютни ми-бемоль минор (переложение для арфы М.К. Жамэ)
  • И. С. Бах: Ариозо Фа мажор из кантаты №135
  • Р. Видофт: Концертный вальс "Мазанетта"
  • Р. Видофт: Фокстрот "Веселый сакс"
  • Дж. Гершвин: Попурри на темы из к/ф "Серенада солнечной долины"
  • Попурри: из мюзикла "О, леди, будьте добры"

Интересные факты

Мастера музыки, которые выступят на концерте, не только исполняют классические произведения, но и привносят в них современное звучание. Юрий Таштамиров известен своими яркими интерпретациями, а Айдана Карашева и Игорь Гольденберг дополняют программу своими уникальными стилями.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и провести вечер в компании талантливых исполнителей!

 

Купить билет на концерт Органные вечера в Кусково. Саксофон, арфа, орган

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Июнь
17 июня среда
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Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
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