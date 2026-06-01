Органные вечера в Кусково. Саксофон, арфа, орган

Музыкальный вечер с Юрием Таштамировым и друзьями

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в уютной атмосфере нашего театра. В программе вечера выступят талантливые музыканты:

Юрий Таштамиров — саксофон

Айдана Карашева — арфа

Игорь Гольденберг — орган

Программа концерта

Вечер будет насыщен произведениями классической музыки, включая:

А. Вивальди - И. Вальтер : Концерт си минор

: Концерт си минор Д. Скарлатти : Соната К466 фа минор

: Соната К466 фа минор Д. Скарлатти : Соната К531 Ми мажор

: Соната К531 Ми мажор Э. Меццекапо : Романс без слов

: Романс без слов Ж. Массне : Большой диалог

: Большой диалог Г. Пьерне : Размышление из оперы "Таис"

: Размышление из оперы "Таис" И. С. Бах : Канцонетта, ор.19

: Канцонетта, ор.19 И. С. Бах : Сюита №1 BWV 996 для лютни ми-бемоль минор (переложение для арфы М.К. Жамэ)

: Сюита №1 BWV 996 для лютни ми-бемоль минор (переложение для арфы М.К. Жамэ) И. С. Бах : Ариозо Фа мажор из кантаты №135

: Ариозо Фа мажор из кантаты №135 Р. Видофт : Концертный вальс "Мазанетта"

: Концертный вальс "Мазанетта" Р. Видофт : Фокстрот "Веселый сакс"

: Фокстрот "Веселый сакс" Дж. Гершвин : Попурри на темы из к/ф "Серенада солнечной долины"

: Попурри на темы из к/ф "Серенада солнечной долины" Попурри: из мюзикла "О, леди, будьте добры"

Интересные факты

Мастера музыки, которые выступят на концерте, не только исполняют классические произведения, но и привносят в них современное звучание. Юрий Таштамиров известен своими яркими интерпретациями, а Айдана Карашева и Игорь Гольденберг дополняют программу своими уникальными стилями.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и провести вечер в компании талантливых исполнителей!