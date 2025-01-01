Меню
Органные вечера в Кусково. Рождественский концерт
Билеты от 550₽
Органные вечера в Кусково. Рождественский концерт

Возраст 6+
О концерте

Изысканная рождественская программа в Усадьбе Кусково

Усадьба Кусково приглашает на уникальный концерт, в котором прозвучат произведения эпохи барокко в исполнении известных музыкантов. В этом мероприятии примут участие альтистка Регина Штейнман и органист Гарри Еприкян, лауреат международных конкурсов и постоянный участник фестиваля «Органные вечера в Пицунде». Гарри выступит как солист, а также в инструментальном дуэте.

Музыкальная палитра вечера

На концерте прозвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха, включая три хоральные обработки в переложении для альта и клавира, а также «Прелюдию и фугу до мажор» для органа. Бах является центральной фигурой в истории классической музыки, его влияние на современное музыкальное искусство невозможно переоценить.

Кроме того, публика сможет насладиться:

  • Токкатой фа мажор для органа Дитриха Букстехуде, оказавшего значительное влияние на стиль Баха.
  • Большой прелюдией ми минор Николауса Брунса, яркого композитора добаховского периода.
  • Сочинениями Георга Филиппа Телемана и Георга Фридриха Генделя, который известен своими популярными операми и ораториями.

Тематические акценты

Осью программы станет молитва, обращенная к Богородице – Ave Maria. В интерпретации для альта и органа будут представлены две известные миниатюры, созданные итальянцем Джулио Каччини и французом Шарлем Гуно. Эта версия включает мелодию Гуно, наложенную на до-мажорную клавирную прелюдию Баха.

Список произведений, которые будут исполнены

  • Георг Филипп Телеман: Соната для виолы да гамба и клавира ля минор, TWV 41:ab
  • Дитрих Букстехуде: Токката фа мажор для органа, BuxWV 156
  • Иоганн Себастьян Бах: 3 хоральные обработки в переложении для альта и клавира:
    • Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140
    • Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147
    • Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659
  • Иоганн Себастьян Бах: Прелюдия и фуга до мажор для органа, BWV 547
  • Шарль Гуно: Ave Maria в переложении для альта и органа
  • Георг Фридрих Гендель: Ария из оперы «Ксеркс» в переложении для альта и органа
  • Николаус Брунс: Большая прелюдия ми минор для органа
  • Джулио Каччини: Ave Maria в переложении для альта и органа

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в прекрасной атмосфере Усадьбы Кусково!

Купить билет на концерт Органные вечера в Кусково. Рождественский концерт

Январь
9 января пятница
15:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

