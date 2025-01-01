Органные вечера в Кусково. Рождественский концерт

Усадьба Кусково приглашает на уникальный концерт, в котором прозвучат произведения эпохи барокко в исполнении известных музыкантов. В этом мероприятии примут участие альтистка Регина Штейнман и органист Гарри Еприкян, лауреат международных конкурсов и постоянный участник фестиваля «Органные вечера в Пицунде». Гарри выступит как солист, а также в инструментальном дуэте.
На концерте прозвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха, включая три хоральные обработки в переложении для альта и клавира, а также «Прелюдию и фугу до мажор» для органа. Бах является центральной фигурой в истории классической музыки, его влияние на современное музыкальное искусство невозможно переоценить.
Кроме того, публика сможет насладиться:
Осью программы станет молитва, обращенная к Богородице – Ave Maria. В интерпретации для альта и органа будут представлены две известные миниатюры, созданные итальянцем Джулио Каччини и французом Шарлем Гуно. Эта версия включает мелодию Гуно, наложенную на до-мажорную клавирную прелюдию Баха.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в прекрасной атмосфере Усадьбы Кусково!