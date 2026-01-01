Концерт "Органные вечера в Кусково": Приношение мастеру

Концерт "Органные вечера в Кусково. Приношение мастеру: Бах и Фрескобальди" пройдет в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково» в Москве. В программе прозвучат шедевры органной музыки эпохи барокко от великого Иоганна Себастьяна Баха и его итальянского предшественника Джироламо Фрескобальди.

Исполнитель

На сцене выступит известная российская органистка и клавесинистка Маргарита Еськина, которая обладает уникальным мастерством и широко известна в кругах любителей классической музыки.

Атмосфера

Концерт пройдет в подлинных интерьерах XVIII века, что создает особую атмосферу. Уникальная акустика старинной усадьбы позволяет максимально полно насладиться звучанием органа и передать все нюансы музыкальных произведений.

Концепция

Идея концерта заключается в диалоге двух гениев разных эпох и стран. Строгость немецкого полифонизма Баха встречается с яркой южной итальянской экспрессией Фрескобальди, создавая удивительное музыкальное взаимодействие.