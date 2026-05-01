Органные вечера в Кусково. Открытие XVI фестиваля

Возраст 6+
О концерте

Открытие XVI фестиваля «Органные вечера в Кусково»

30 мая в Кусково стартует XVI фестиваль «Органные вечера», который откроет концерт под руководством известной органистки Елены Приваловой и барочной капеллы «Золотой век» с художественным руководителем Александром Листратовым. В программе — уникальные клавирные концерты Иоганна Себастьяна Баха.

Звучание Баха

Клавирные концерты Баха создавались в неповторимой атмосфере Лейпцига 1730-х годов. Это время, когда композитор сам играл на различных инструментах и не имел жестких привязок к клавишным. Таким образом, выступления можно услышать как на органе, так и на клавесине или фортепиано. Версия для органа придаёт концерту величественное звучание, что подчеркивает диалог между солистом и ансамблем.

Центр программы

В центре программы значится знаменитый Концерт ре минор, BWV 1052 — один из самых "симфонических" произведений Баха. Его органная версия позволяет глубже понять музыкальные контрасты и взаимодействие голосов. Открывает концерт грандиозная Фантазия и фуга соль минор, BWV 542, задающая драматический тон всей программе.

Исполнители

Елена Привалова — лауреат премии «Органист года – 2021» и художественный руководитель фестиваля. Она окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского и совершенствовала мастерство в Европе. Музыка Баха занимает особое место в её репертуаре, включая значительные проекты, такие как запись на историческом органе Домского собора в Риге.

Барочная капелла «Золотой век», основанная Александром Листратовым в 2002 году, является одним из лучших ансамблей старинной музыки в России. Коллектив исполняет репертуар барокко и классицизма на исторических инструментах, сочетая традиции русской струнной школы с аутентичным исполнительством. Их концерты проходят на ведущих сценах России и Европы.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
  • Фантазия и фуга соль минор, BWV 542
  • Концерт № 4 для клавира и струнных ля мажор, BWV 1055
  • Концерт № 5 для клавира и струнных фа минор, BWV 1056
  • Концерт № 1 для клавира и струнных ре минор, BWV 1052

Май
30 мая суббота
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 700 ₽

