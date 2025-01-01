Органные вечера в Кусково. Музыка кино

Музыкальный спектакль «Звуки, проникающие в душу»
Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль, который объединяет произведения великих композиторов и литературные шедевры. На сцене прозвучат композиции, исполняемые флейтой и органом, а также мелодекламации, где актёры будут читать тексты, вдохновлённые классикой.
Программа вечера
- Нино Рота (1911–1979) – Саундтрек из к/ф «Крестный отец» для флейты и органа (часть 1)
- Тору Такемицу (1930–1996) – Антон Чехов (1860–1904) «Голос» – «Чайка». Мелодекламация для актёра и флейты
- Андрей Петров (1930–2006) – «Забытая мелодия для флейты» для флейты и органа
- Луис Бокалов (1933–2017) – Карина Филиппова (1934–2019) «Lena, vera, amore» – «Саския». Мелодекламация для актёра, флейты и органа
- Такаси Йошимацу (1953) – «Танцы плеяд» – японские хокку. Мелодекламация для актёра и органа
- Клод Дебюсси (1862–1918) – Поль Верлен (1844–1896) «Сиринкс» – «Осень». Мелодекламация для актёра и для флейты
- Нино Рота – Саундтрек из к/ф «Крестный отец» для флейты и органа (часть 2)
- Андрей Эшпай (1925–2015) – Пьеса для флейты соло № 2
- Арво Пярт (1935) – Теннесси Уильямс (1911–1983) «Тривиум» – «Красное полотнище флага». Мелодекламация для актёра и органа
- Андрей Эшпай – Пьеса для флейты соло № 3
- Андрей Петров – Александр Зиновьев (1922–2006) Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» – «Живи», монолог из романа. Мелодекламация для актёра, флейты и органа
- Георг Бём (1661–1733) – Хоральная прелюдия «Отче наш» для органа соло
- Ханс Циммер (1957) – Фёдор Достоевский (1821–1881) «Интерстеллар» – «Преступление и наказание». Монолог из романа, мелодекламация для актёра, флейты и органа
- Геннадий Гладков (1935–2023) – «Давайте негромко» из к/ф «Обыкновенное чудо» для актёра, флейты и органа
Интересные факты
Спектакль включает в себя не только классические произведения, но и современные интерпретации, что позволяет зрителям по-новому взглянуть на знакомые мелодии. Уникальное сочетание флейты и органа создаёт атмосферу, погружающую в мир музыки и поэзии.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже.