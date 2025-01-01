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Органные вечера в Кусково. Музыка кино
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Музыка кино

Органные вечера в Кусково. Музыка кино

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Звуки, проникающие в душу»

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль, который объединяет произведения великих композиторов и литературные шедевры. На сцене прозвучат композиции, исполняемые флейтой и органом, а также мелодекламации, где актёры будут читать тексты, вдохновлённые классикой.

Программа вечера

  • Нино Рота (1911–1979) – Саундтрек из к/ф «Крестный отец» для флейты и органа (часть 1)
  • Тору Такемицу (1930–1996) – Антон Чехов (1860–1904) «Голос» – «Чайка». Мелодекламация для актёра и флейты
  • Андрей Петров (1930–2006) – «Забытая мелодия для флейты» для флейты и органа
  • Луис Бокалов (1933–2017) – Карина Филиппова (1934–2019) «Lena, vera, amore» – «Саския». Мелодекламация для актёра, флейты и органа
  • Такаси Йошимацу (1953) – «Танцы плеяд» – японские хокку. Мелодекламация для актёра и органа
  • Клод Дебюсси (1862–1918) – Поль Верлен (1844–1896) «Сиринкс» – «Осень». Мелодекламация для актёра и для флейты
  • Нино Рота – Саундтрек из к/ф «Крестный отец» для флейты и органа (часть 2)
  • Андрей Эшпай (1925–2015) – Пьеса для флейты соло № 2
  • Арво Пярт (1935) – Теннесси Уильямс (1911–1983) «Тривиум» – «Красное полотнище флага». Мелодекламация для актёра и органа
  • Андрей Эшпай – Пьеса для флейты соло № 3
  • Андрей Петров – Александр Зиновьев (1922–2006) Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» – «Живи», монолог из романа. Мелодекламация для актёра, флейты и органа
  • Георг Бём (1661–1733) – Хоральная прелюдия «Отче наш» для органа соло
  • Ханс Циммер (1957) – Фёдор Достоевский (1821–1881) «Интерстеллар» – «Преступление и наказание». Монолог из романа, мелодекламация для актёра, флейты и органа
  • Геннадий Гладков (1935–2023) – «Давайте негромко» из к/ф «Обыкновенное чудо» для актёра, флейты и органа

Интересные факты

Спектакль включает в себя не только классические произведения, но и современные интерпретации, что позволяет зрителям по-новому взглянуть на знакомые мелодии. Уникальное сочетание флейты и органа создаёт атмосферу, погружающую в мир музыки и поэзии.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
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