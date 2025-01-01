Органные вечера в Кусково. Музыка кино

Музыкальный спектакль «Звуки, проникающие в душу»

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль, который объединяет произведения великих композиторов и литературные шедевры. На сцене прозвучат композиции, исполняемые флейтой и органом, а также мелодекламации, где актёры будут читать тексты, вдохновлённые классикой.

Программа вечера

Нино Рота (1911–1979) – Саундтрек из к/ф «Крестный отец» для флейты и органа (часть 1)

(1911–1979) – Саундтрек из к/ф «Крестный отец» для флейты и органа (часть 1) Тору Такемицу (1930–1996) – Антон Чехов (1860–1904) «Голос» – «Чайка». Мелодекламация для актёра и флейты

(1930–1996) – Антон Чехов (1860–1904) «Голос» – «Чайка». Мелодекламация для актёра и флейты Андрей Петров (1930–2006) – «Забытая мелодия для флейты» для флейты и органа

(1930–2006) – «Забытая мелодия для флейты» для флейты и органа Луис Бокалов (1933–2017) – Карина Филиппова (1934–2019) «Lena, vera, amore» – «Саския». Мелодекламация для актёра, флейты и органа

(1933–2017) – Карина Филиппова (1934–2019) «Lena, vera, amore» – «Саския». Мелодекламация для актёра, флейты и органа Такаси Йошимацу (1953) – «Танцы плеяд» – японские хокку. Мелодекламация для актёра и органа

(1953) – «Танцы плеяд» – японские хокку. Мелодекламация для актёра и органа Клод Дебюсси (1862–1918) – Поль Верлен (1844–1896) «Сиринкс» – «Осень». Мелодекламация для актёра и для флейты

(1862–1918) – Поль Верлен (1844–1896) «Сиринкс» – «Осень». Мелодекламация для актёра и для флейты Нино Рота – Саундтрек из к/ф «Крестный отец» для флейты и органа (часть 2)

– Саундтрек из к/ф «Крестный отец» для флейты и органа (часть 2) Андрей Эшпай (1925–2015) – Пьеса для флейты соло № 2

(1925–2015) – Пьеса для флейты соло № 2 Арво Пярт (1935) – Теннесси Уильямс (1911–1983) «Тривиум» – «Красное полотнище флага». Мелодекламация для актёра и органа

(1935) – Теннесси Уильямс (1911–1983) «Тривиум» – «Красное полотнище флага». Мелодекламация для актёра и органа Андрей Эшпай – Пьеса для флейты соло № 3

– Пьеса для флейты соло № 3 Андрей Петров – Александр Зиновьев (1922–2006) Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» – «Живи», монолог из романа. Мелодекламация для актёра, флейты и органа

– Александр Зиновьев (1922–2006) Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» – «Живи», монолог из романа. Мелодекламация для актёра, флейты и органа Георг Бём (1661–1733) – Хоральная прелюдия «Отче наш» для органа соло

(1661–1733) – Хоральная прелюдия «Отче наш» для органа соло Ханс Циммер (1957) – Фёдор Достоевский (1821–1881) «Интерстеллар» – «Преступление и наказание». Монолог из романа, мелодекламация для актёра, флейты и органа

(1957) – Фёдор Достоевский (1821–1881) «Интерстеллар» – «Преступление и наказание». Монолог из романа, мелодекламация для актёра, флейты и органа Геннадий Гладков (1935–2023) – «Давайте негромко» из к/ф «Обыкновенное чудо» для актёра, флейты и органа

Интересные факты

Спектакль включает в себя не только классические произведения, но и современные интерпретации, что позволяет зрителям по-новому взглянуть на знакомые мелодии. Уникальное сочетание флейты и органа создаёт атмосферу, погружающую в мир музыки и поэзии.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже.