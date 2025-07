Органные вечера в Кусково. Музыка кино

Музыка кино: Эмоции в каждом аккорде

В этом сезоне зрителей ждет незабываемое музыкальное путешествие! Инструментальное трио, в составе которого лауреат международных конкурсов Анна Суслова (орган), участник фестивалей «Триумф джаза» и «Усадьба Jazz» Андрей Юматов (гитара) и руководитель проекта VivaceTRIO, аранжировщик и автор программ с участием органа Роман Могучев (бас-гитара), представит программу «Музыка кино».

Киношлягеры, которые завораживают

Слушателей ожидает россыпь музыкальных шлягеров. В программе — как классические произведения, созданные для кино, так и мелодии, ставшие известными благодаря знаменитым кинокартинам. Например, кубинская румба «Амапола», прозвучавшая в фильме «Первая любовь» в исполнении Дины Дурбин, и песня Smile, мелодия которой была написана Чарли Чаплином для кинофильма «Новые времена».

Лирика и страсть на сцене

Также прозвучит «Я знаю почему» — лирическая тема из ленты «Серенада солнечной долины», и I wanna be loved by you, которая стала визитной карточкой Мэрилин Монро в комедии «В джазе только девушки». Не упустите шанс насладиться страстным танго Карлоса Гарделя, которое с момента своего появления в 1935 году кочевало из фильма в фильм, получив ярчайшее воплощение в танце героя Аль Пачино из знаменитого ремейка драмы «Аромат женщины».

Классика, которая объединяет поколения

Кроме того, трио исполнит любимые многими поколениями мелодии кино-классиков, таких как Нино Рота, Эннио Морриконе, Мишель Легран и Владимир Косма.

Завершение вечера

А завершением вечера станет знаменитое и суперпопулярное Libertango аргентинского «короля танго» Астора Пьяццоллы. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!