Органные вечера в Кусково. Королевский дуэт: орган и труба
Билеты от 550₽
6+
О концерте

Музыка в Кусково: орган и труба в одном концерте

25 июля 2026 года в 18:00 в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково» пройдет уникальный концерт «Органные вечера в Кусково. Королевский дуэт: орган и труба». Этот художественный вечер обещает быть поистине незабываемым.

Исполнители вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Ефросиния Мурашкина (орган) и Ильяс Невретдинов (труба). Оба музыканта обладают выдающимся мастерством и опытом, что гарантирует зрителям высококлассное исполнение.

Программа концерта

В программе представлены шедевры классической и барочной музыки. Торжественное и мощное сочетание органа и трубы создаст уникальную музыкальную атмосферу, где монументальное звучание органа будет дополняться ярким и полетным тембром трубы.

Не упустите возможность окунуться в мир изящной музыки в историческом окружении Кусково. Это не просто концерт, а событие, которое объединяет традиции и современность в одном флаконе.

25 июля суббота
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
