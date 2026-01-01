Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Органные вечера в Кусково. К юбилею Моцарта
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. К юбилею Моцарта

Органные вечера в Кусково. К юбилею Моцарта

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте

Концерт «Органные вечера в Кусково. К юбилею Моцарта»

В Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково» состоится уникальный концерт, посвященный 270-летию со дня рождения великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Екатерина Барбашёва, обладающая лирико-драматическим сопрано, и виртуоз органа Владимир Скоморохов.

Программа вечера

В рамках монографического вечера зрители смогут насладиться знаменитейшими оперными ариями Моцарта, а также редкими органными произведениями. Интересно, что композитор не часто создавал музыку для органа, хотя сам был мастером игры на этом инструменте. Это делает концерт особенно ценным для любителей классической музыки.

Исторический контекст

Концерт пройдет в аутентичных дворцовых интерьерах эпохи Шереметевых, которые воссоздают атмосферу XVIII века — времени, когда жил и творил Моцарт. Такой антураж придаст мероприятию особую декоративность и повысит его значимость.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события в уникальной исторической обстановке.

Купить билет на концерт Органные вечера в Кусково. К юбилею Моцарта

Помощь с билетами
Июль
18 июля суббота
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

В ближайшие дни

Три гения: Бах, Вивальди, Телеман. Квартет гитар
6+
Классическая музыка Живая музыка

Три гения: Бах, Вивальди, Телеман. Квартет гитар

30 июня в 20:00 Храм Святого Людовика
от 400 ₽
Гала-шоу Иллюзионного Форума
12+
Фестиваль

Гала-шоу Иллюзионного Форума

21 сентября в 19:00 Театр иллюзии
от 10000 ₽
Концерт при свечах. Сергей Рахманинов
6+
Классическая музыка

Концерт при свечах. Сергей Рахманинов

31 мая в 16:00 Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
от 999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше