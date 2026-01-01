Концерт «Органные вечера в Кусково. К юбилею Моцарта»

В Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково» состоится уникальный концерт, посвященный 270-летию со дня рождения великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Екатерина Барбашёва, обладающая лирико-драматическим сопрано, и виртуоз органа Владимир Скоморохов.

Программа вечера

В рамках монографического вечера зрители смогут насладиться знаменитейшими оперными ариями Моцарта, а также редкими органными произведениями. Интересно, что композитор не часто создавал музыку для органа, хотя сам был мастером игры на этом инструменте. Это делает концерт особенно ценным для любителей классической музыки.

Исторический контекст

Концерт пройдет в аутентичных дворцовых интерьерах эпохи Шереметевых, которые воссоздают атмосферу XVIII века — времени, когда жил и творил Моцарт. Такой антураж придаст мероприятию особую декоративность и повысит его значимость.

