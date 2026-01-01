Концерт «Органные вечера в Кусково. Империя фуги»

15 августа 2026 года в 18:00 состоится особенный концерт в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково». Вечер посвятят вершинам полифонического искусства — жанру фуги.

Исполнитель и программа

На сцене выступит молодой российский органист Иван Гавриков. В программе прозвучат произведения великого Иоганна Себастьяна Баха, а также сочинения немецких композиторов разных веков: Николауса Брунса, Феликса Мендельсона и Макса Регера.

Концепция и атмосфера

Программа концерта представляет фугу как символ высшего музыкального мышления, позволяя слушателям проследить ее развитие от эпохи барокко до позднего романтизма. Великолепная акустика и хрустальные люстры Танцевального зала создают особенно объемное и торжественное звучание сложнейших полифонических переплетений.

