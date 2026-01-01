Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Органные вечера в Кусково. Империя фуги
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Империя фуги

Органные вечера в Кусково. Империя фуги

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте

Концерт «Органные вечера в Кусково. Империя фуги»

15 августа 2026 года в 18:00 состоится особенный концерт в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково». Вечер посвятят вершинам полифонического искусства — жанру фуги.

Исполнитель и программа

На сцене выступит молодой российский органист Иван Гавриков. В программе прозвучат произведения великого Иоганна Себастьяна Баха, а также сочинения немецких композиторов разных веков: Николауса Брунса, Феликса Мендельсона и Макса Регера.

Концепция и атмосфера

Программа концерта представляет фугу как символ высшего музыкального мышления, позволяя слушателям проследить ее развитие от эпохи барокко до позднего романтизма. Великолепная акустика и хрустальные люстры Танцевального зала создают особенно объемное и торжественное звучание сложнейших полифонических переплетений.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое объединяет традиции классической музыки и прекрасное исполнение.

Купить билет на концерт Органные вечера в Кусково. Империя фуги

Помощь с билетами
Август
15 августа суббота
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

В ближайшие дни

Вокруг света за 80 минут
16+
Джаз Классическая музыка

Вокруг света за 80 минут

9 июля в 19:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
6+
Джаз

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

1 июня в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 3000 ₽
Кевин МакКой (Bad Boys Blue)
18+
Поп Диско

Кевин МакКой (Bad Boys Blue)

30 мая в 23:00 Petter
от 8500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше