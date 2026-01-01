Органные вечера в Кусково. Духовная музыка для голоса и органа
Билеты от 550₽
6+
О концерте

Концерт «Органные вечера в Кусково. Духовная музыка для голоса и органа»

Приглашаем вас на уникальный вечер европейской духовной музыки, который состоится в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково». Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей сакральной музыки.

Программа мероприятия

В программе концерта представлены глубокие барочные кантаты, изысканные арии и монументальные произведения для органа. Музыка этого вечера раскрывает идеи духовного величия, эмоциональной глубины и красоты вокально-органного созвучия.

Исполнители

Исполнение звуковых шедевров доверено лауреатам престижных международных конкурсов и фестивалей, которые порадуют слушателей как вокальными номерами, так и мастерским звучанием органа.

Акустические особенности

Человеческий голос и орган традиционно считаются лучшими инструментами для передачи сакрального смысла духовных текстов. В камерной атмосфере дворца их дуэт звучит особенно проникновенно, создавая особую связь с аудиторией.

Историческая атмосфера

Концерт пройдет при свете хрустальных люстр в Танцевальном зале, где сохранились уникальный паркет и живопись плафона XVIII века. Это обстановка в полной мере отражает дух времени, добавляя мероприятию особый шарм.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исторической обстановке — ждем вас на концерте!

Август
1 августа суббота
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

