Органные вечера в Кусково. Духовная музыка для голоса и органа

Приглашаем вас на уникальный вечер европейской духовной музыки, который состоится в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково». Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей сакральной музыки.
В программе концерта представлены глубокие барочные кантаты, изысканные арии и монументальные произведения для органа. Музыка этого вечера раскрывает идеи духовного величия, эмоциональной глубины и красоты вокально-органного созвучия.
Исполнение звуковых шедевров доверено лауреатам престижных международных конкурсов и фестивалей, которые порадуют слушателей как вокальными номерами, так и мастерским звучанием органа.
Человеческий голос и орган традиционно считаются лучшими инструментами для передачи сакрального смысла духовных текстов. В камерной атмосфере дворца их дуэт звучит особенно проникновенно, создавая особую связь с аудиторией.
Концерт пройдет при свете хрустальных люстр в Танцевальном зале, где сохранились уникальный паркет и живопись плафона XVIII века. Это обстановка в полной мере отражает дух времени, добавляя мероприятию особый шарм.
