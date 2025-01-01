Органные вечера в Кусково. Бразильская музыка

Музыкальное путешествие по бразильским ритмам. Концерт в Кусково

Приглашаем вас на незабываемый спектакль, который погрузит вас в мир бразильской музыки, укутанной гармониями и мелодиями, знакомыми каждому. В программе — шедевры известных композиторов и народные мелодии, которые заставят ваше сердце биться в такт бразильскому ритму.

Программа концерта

Антониу Карлос Жобин (1927–1994) — «Aguas de março» («Мартовские воды»)

— «Aguas de março» («Мартовские воды») Жозе Маурисиу Нунес Гарсия (1767–1830) — Дуэт «Sicut locutus» из Магнификата

— Дуэт «Sicut locutus» из Магнификата Ария сопрано — «Te ergo quaesumus» из «Te Deum Laudamus»

— «Te ergo quaesumus» из «Te Deum Laudamus» Дуэт — «Laudamus te» из Мессы Пресвятой Богородице

— «Laudamus te» из Мессы Пресвятой Богородице Жуан Карлос Амараль Виейра (1952) — Токката Шикинья

— Токката Шикинья Гонзага (1847–1935) — «Lua branca» («Белая луна»)

— «Lua branca» («Белая луна») «A Sertaneja» («Сартанеха»)

(«Сартанеха») Карнавальный марш — «O abre alas!»

— «O abre alas!» Бразильская народная песня — «Cuitelinho»

— «Cuitelinho» Антониу Карлос Жобин — «Девушка из Ипанемы»

— «Девушка из Ипанемы» Доривал Каимми (1914–2008) — «Retirantes» из сериала «Рабыня Изаура»

— «Retirantes» из сериала «Рабыня Изаура» Антониу Карлос Жобин — «Утро карнавала» из к/ф «Черный Орфей»

— «Утро карнавала» из к/ф «Черный Орфей» Доривал Каимми — «Марш рыбаков» из к/ф «Генералы песчаных карьеров»

— «Марш рыбаков» из к/ф «Генералы песчаных карьеров» Эйтор Вила-Лобос (1887–1959) — Ария из «Бразильской бахианы» № 5 в переложении для органа

— Ария из «Бразильской бахианы» № 5 в переложении для органа Ари Баррозу (1903–1964) — «Brasil»

— «Brasil» Эривелту Мартинз (1912–1992) — «Ave Maria No Morro»

— «Ave Maria No Morro» Жоржи Бен (1945) — «Mas que nada»

Интересные факты

Спектакль включает в себя как классические произведения, так и народные песни, которые отражают многообразие бразильской культуры. Например, песня «Девушка из Ипанемы» — это не просто музыкальный шедевр, но и символ бразильской бразильской бум-бум эпохи.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным праздником, который объединяет разные поколения и стили. Приходите и погружайтесь в атмосферу бразильского карнавала!