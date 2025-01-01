Органные вечера в Кусково. Бразильская музыка

Музыкальное путешествие по бразильским ритмам. Концерт в Кусково
Приглашаем вас на незабываемый спектакль, который погрузит вас в мир бразильской музыки, укутанной гармониями и мелодиями, знакомыми каждому. В программе — шедевры известных композиторов и народные мелодии, которые заставят ваше сердце биться в такт бразильскому ритму.
Программа концерта
- Антониу Карлос Жобин (1927–1994) — «Aguas de março» («Мартовские воды»)
- Жозе Маурисиу Нунес Гарсия (1767–1830) — Дуэт «Sicut locutus» из Магнификата
- Ария сопрано — «Te ergo quaesumus» из «Te Deum Laudamus»
- Дуэт — «Laudamus te» из Мессы Пресвятой Богородице
- Жуан Карлос Амараль Виейра (1952) — Токката Шикинья
- Гонзага (1847–1935) — «Lua branca» («Белая луна»)
- «A Sertaneja» («Сартанеха»)
- Карнавальный марш — «O abre alas!»
- Бразильская народная песня — «Cuitelinho»
- Антониу Карлос Жобин — «Девушка из Ипанемы»
- Доривал Каимми (1914–2008) — «Retirantes» из сериала «Рабыня Изаура»
- Антониу Карлос Жобин — «Утро карнавала» из к/ф «Черный Орфей»
- Доривал Каимми — «Марш рыбаков» из к/ф «Генералы песчаных карьеров»
- Эйтор Вила-Лобос (1887–1959) — Ария из «Бразильской бахианы» № 5 в переложении для органа
- Ари Баррозу (1903–1964) — «Brasil»
- Эривелту Мартинз (1912–1992) — «Ave Maria No Morro»
- Жоржи Бен (1945) — «Mas que nada»
Интересные факты
Спектакль включает в себя как классические произведения, так и народные песни, которые отражают многообразие бразильской культуры. Например, песня «Девушка из Ипанемы» — это не просто музыкальный шедевр, но и символ бразильской бразильской бум-бум эпохи.
Не упустите возможность насладиться этим музыкальным праздником, который объединяет разные поколения и стили. Приходите и погружайтесь в атмосферу бразильского карнавала!