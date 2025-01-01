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Органные вечера в Кусково. Бразильская музыка
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Бразильская музыка

Органные вечера в Кусково. Бразильская музыка

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по бразильским ритмам. Концерт в Кусково

Приглашаем вас на незабываемый спектакль, который погрузит вас в мир бразильской музыки, укутанной гармониями и мелодиями, знакомыми каждому. В программе — шедевры известных композиторов и народные мелодии, которые заставят ваше сердце биться в такт бразильскому ритму.

Программа концерта

  • Антониу Карлос Жобин (1927–1994) — «Aguas de março» («Мартовские воды»)
  • Жозе Маурисиу Нунес Гарсия (1767–1830) — Дуэт «Sicut locutus» из Магнификата
  • Ария сопрано — «Te ergo quaesumus» из «Te Deum Laudamus»
  • Дуэт — «Laudamus te» из Мессы Пресвятой Богородице
  • Жуан Карлос Амараль Виейра (1952) — Токката Шикинья
  • Гонзага (1847–1935) — «Lua branca» («Белая луна»)
  • «A Sertaneja» («Сартанеха»)
  • Карнавальный марш — «O abre alas!»
  • Бразильская народная песня — «Cuitelinho»
  • Антониу Карлос Жобин — «Девушка из Ипанемы»
  • Доривал Каимми (1914–2008) — «Retirantes» из сериала «Рабыня Изаура»
  • Антониу Карлос Жобин — «Утро карнавала» из к/ф «Черный Орфей»
  • Доривал Каимми — «Марш рыбаков» из к/ф «Генералы песчаных карьеров»
  • Эйтор Вила-Лобос (1887–1959) — Ария из «Бразильской бахианы» № 5 в переложении для органа
  • Ари Баррозу (1903–1964) — «Brasil»
  • Эривелту Мартинз (1912–1992) — «Ave Maria No Morro»
  • Жоржи Бен (1945) — «Mas que nada»

Интересные факты

Спектакль включает в себя как классические произведения, так и народные песни, которые отражают многообразие бразильской культуры. Например, песня «Девушка из Ипанемы» — это не просто музыкальный шедевр, но и символ бразильской бразильской бум-бум эпохи.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным праздником, который объединяет разные поколения и стили. Приходите и погружайтесь в атмосферу бразильского карнавала!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
17:00 от 550 ₽

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