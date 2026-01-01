Органные вечера в Кусково. Бах в до миноре
6+
О концерте

Концерт «Бах в до миноре» в Кусково

8 июля в Кусково с сольной программой выступит Елена Привалова – органистка и художественный руководитель фестиваля «Органные вечера в Кусково». Её творчество включает концептуальные программы, которые строятся вокруг исторических, жанровых и драматургических тем.

Концерт «Бах в до миноре» соберет произведения Иоганна Себастьяна Баха, написанные в одной тональности. В программе прозвучат как ранние виртуозные сочинения, так и поздние хоралы и полифонические композиции. До минор занимает особое место в органном творчестве Баха, соединяя драматическую напряженность с архитектурной сложностью.

Программа концерта

В программе выступят:

  • Прелюдия и фуга BWV 546
  • Пассакалия BWV 582
  • Хоралы из III тома «Клавирных упражнений»:
    • Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (BWV 669)
    • Christe, aller Welt Trost (BWV 670)
    • Kyrie, Gott heiliger Geist (BWV 671)
  • Фантазия и фуга до минор BWV 537
  • Трио-соната до минор BWV 526

Трио-сонаты, созданные для обучения Вильгельма Фридемана Баха, известны своей сложностью и рассматриваются как одно из высших достижений баховской камерной музыки.

О Елене Приваловой

Елена Привалова – лауреат премии «Органист года – 2021», выпускница Московской консерватории и ученица А. О. Шевченко. Она выступает с сольными и ансамблевыми программами как в России, так и в Европе, сотрудничая с различными музыкальными коллективами, включая барочную капеллу «Золотой век» и камерный оркестр Kremlin под управлением Миши Рахлевского.

Музыка Баха занимает центральное место в репертуаре исполнительницы. Она исполнила в Риге цикл «И. С. Бах. Все органные сочинения» и представила все клавирные концерты Баха в версии для органа и струнного ансамбля в Кусково и Царицыно. Записанный на органе Домского собора альбом Баха, выпущенный лейблом Quartz Music, получил высокие оценки международной музыкальной критики.

Июль
8 июля среда
19:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
