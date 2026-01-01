Органные вечера в Кусково. Бах: скрипка и орган

Камерная музыка Иоганна Себастьяна Баха в Кусково

Солистка барочной капеллы «Золотой век» Фатима Лафишева и органистка Елена Агапова-Стрижакова 13 июня посвятят программу камерной музыке Иоганна Себастьяна Баха, одной из самых сложных и узнаваемых в его творчестве.

Произведения в программе

В программу включены:

Сонаты для скрипки и клавира BWV 1015, 1016 и 1017

Органный концерт BWV 592

Эти произведения относятся к веймарскому и кётенскому периодам, когда Бах активно работал над новыми формами инструментального письма и камерного ансамбля.

Инновации Баха

Сонаты для скрипки и клавира BWV 1015–1019 занимают особое место в истории музыки. В отличие от привычной для начала XVIII века сонаты с basso continuo, где клавишный инструмент выполнял в основном сопровождающую функцию, Бах создаёт совершенно иной тип ансамбля. Партия клавира становится равноправной и полифонически самостоятельной, а скрипка и клавишный инструмент вступают в сложный диалог. Этот подход предвосхитил развитие классической камерной сонаты второй половины XVIII века.

Органный концерт BWV 592

В программе также будет звучать Концерт соль мажор BWV 592 — органное переложение скрипичного концерта герцога Иоганна Эрнста Саксен-Веймарского. Принц, увлекавшийся итальянской музыкой, привозил в Германию партитуры Вивальди и других композиторов. Его концерты, написанные с сильным влиянием итальянского стиля, привлекли внимание Баха, который создал несколько органных транскрипций его сочинений. BWV 592 интересен тем, как Бах переводит скрипичную виртуозность на язык органа, сохраняя концертную энергию оригинала и придавая музыке плотную полифоническую фактуру.

Исполнительницы

Фатима Лафишева — одна из ведущих российских исполнительниц на барочной скрипке, солистка барочной капеллы «Золотой век». Она выпускница Московской государственной консерватории, с начала 2000-х активно выступает в России и за рубежом, участвуя в крупнейших фестивалях старинной музыки.

Елена Агапова-Стрижакова — российская органистка, лауреат международных конкурсов и штатная органистка католического храма святого Людовика в Москве. Она также выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных и активно сочетает исполнительскую и научную деятельность.

Не упустите шанс насладиться шедеврами Баха в исполнении талантливых музыкантов. Это отличный повод для ценителей классической музыки!