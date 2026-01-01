Органные вечера в Кусково. Бах. Концерты для органа и струнных

Торжество музыки: Органные вечера в Кусково

3 июня в Танцевальном зале Дворца усадьбы Кусково, одном из самых красивых дворцовых интерьеров XVIII века, состоится второй концерт открытия XVI фестиваля «Органные вечера в Кусково». Зеркала, парадные канделябры и сохранившийся исторический паркет создают особую атмосферу этого знаменитого зала.

На вечере состоится выступление органистки Елены Приваловой и барочной капеллы «Золотой век» под управлением Александра Листратова. В программе представлены три клавирных концерта Иоганна Себастьяна Баха в версии для органа и струнного ансамбля. Эти произведения относятся к вершинам баховской инструментальной музыки, сочетая виртуозность сольной партии с богатством ансамблевого звучания.

Программа концерта

Вечер откроет Прелюдия и фуга ми минор, BWV 548 — одно из самых грандиозных и технически сложных органных сочинений Баха. Его масштаб и глубина делают это произведение настоящим испытанием для исполнителя. Оно станет значимым вступлением к трём клавирным концертам, задавая высокий драматический и архитектурный масштаб вечера.

Концерты ре мажор, соль минор и ми мажор раскроют разные грани баховского инструментального письма:

Концерт № 3 ре мажор, BWV 1054: восходит к знаменитому скрипичному концерту ми мажор, сохраняя светлую праздничность и стремительность движения.

Концерт № 7 соль минор, BWV 1058: отличается внутренней напряжённостью и драматической остротой.

Концерт № 2 ми мажор, BWV 1053: отличается блеском и свободой развития, а знаменитая Siciliano в центре цикла создаёт редкий лирический контраст.

В органной версии эта музыка обретает особую тембровую глубину и новую эмоциональную окраску, позволяя зрителям вновь открыть для себя шедевры Баха.

Об исполнителях

Елена Привалова — российская органистка, лауреат премии «Органист года — 2021» в категории «Персона». Она является художественным руководителем и директором фестиваля «Органные вечера в Кусково». Выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Привалова прошла обучение у ведущих мастеров и активно выступает как в России, так и за рубежом.

Барочная капелла «Золотой век», основанная в 2002 году, специализируется на исполнении музыки барокко и классицизма, используя исторические инструменты и основываясь на принципах исторически информированного исполнительства.

