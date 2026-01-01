Органные вечера в Кусково. Бах и Вивальди (две скрипки и орган)
Органные вечера в Кусково. Бах и Вивальди (две скрипки и орган)

Возраст 6+
О концерте

Музыка эпохи барокко. Концерт в Кусково

Музыка эпохи барокко вновь оживает в стенах Танцевального зала Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково». В этом уникальном концерте, находящемся под знаком двух выдающихся композиторов — Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха, зрителям будет предложен музыкальный диалог, полный виртуозности и эмоциональной силы.

Программа концерта

На концерте прозвучат виртуозные скрипичные концерты Вивальди, а также знаменитые баховские транскрипции итальянских шедевров для органа соло. Сочетание этих музыкальных шедевров обещает создать уникальную атмосферу, где таланты двух композиторов будут переплетаться в незабываемом звучании.

Исполнители

Солисты инструментального ансамбля, состоящего из двух скрипок и органа, привнесут свое мастерство и эмоциональность в каждую ноту.

Особенности концерта

Уникальное переложение: Фактура знаменитых инструментальных концертов Вивальди заиграет новыми красками благодаря слиянию певучих скрипичных партий с масштабным звучанием органа. Это позволит раскрыть музыку в новом свете.

Дворцовая эстетика: Концерт пройдет в подлинном барочном интерьере XVIII века, что добавит особую гармонию к происходящему. Хрустальные люстры и высокие своды Танцевального зала создадут идеальный резонанс для струнных инструментов и органа, усиливая восприятие каждого музыкального произведения.

Август
8 августа суббота
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

