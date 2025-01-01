Органные вечера в Кусково. Бах и музыка русского барокко

Музыкальный вечер в усадьбе Кусково: Шедевры барочной эпохи

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный произведениям величайших композиторов барочной эпохи. В программе – выдающиеся музыкальные произведения, которые перенесут вас в мир изящной музыки и тонких эмоций.

Программа вечера

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – Токката ми мажор, BWV 566

– Токката ми мажор, BWV 566 Иван Хандошкин (1747–1804) – Соната № 3 ре мажор для скрипки соло, соч. 3: 1. Andante maestoso 2. Minuetto grazioso 3. Allegro vivace

– Соната № 3 ре мажор для скрипки соло, соч. 3: Максим Березовский (1745–1777) – Соната до мажор для скрипки и клавира: 1. Allegro 2. Grave 3. Minuetto con 6 variazioni

– Соната до мажор для скрипки и клавира: Константин Гомилиус (1840–1918) – Токката соль мажор

– Токката соль мажор Иван Хандошкин – «Чувствительная ария» ре минор для скрипки соло

– «Чувствительная ария» ре минор для скрипки соло Владимир Одоевский (1804–1869) – «Молитва без слов»

– «Молитва без слов» Иоганн Себастьян Бах – Соната ми мажор для скрипки и клавира, BWV 1016: 1. Adagio 2. Allegro 3. Adagio ma non tanto 4. Allegro

– Соната ми мажор для скрипки и клавира, BWV 1016:

Интересные факты

Знаете ли вы, что Иоганн Себастьян Бах был одним из первых композиторов, который использовал контрапункт в своей музыке? Его произведения продолжают вдохновлять музыкантов и зрителей по всему миру. А Максим Березовский, чье влияние на русскую музыку сложно переоценить, был одним из первых композиторов, которые сочетали европейские традиции с русским музыкальным наследием.

Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в исполнении талантливых музыкантов. Вечер обещает быть незабываемым!