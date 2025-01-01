Органные вечера в Кусково. Бах и музыка русского барокко

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный произведениям величайших композиторов барочной эпохи. В программе – выдающиеся музыкальные произведения, которые перенесут вас в мир изящной музыки и тонких эмоций.
Знаете ли вы, что Иоганн Себастьян Бах был одним из первых композиторов, который использовал контрапункт в своей музыке? Его произведения продолжают вдохновлять музыкантов и зрителей по всему миру. А Максим Березовский, чье влияние на русскую музыку сложно переоценить, был одним из первых композиторов, которые сочетали европейские традиции с русским музыкальным наследием.
Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в исполнении талантливых музыкантов. Вечер обещает быть незабываемым!