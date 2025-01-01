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Органные вечера в Кусково. Бах и музыка русского барокко
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Бах и музыка русского барокко

Органные вечера в Кусково. Бах и музыка русского барокко

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в усадьбе Кусково: Шедевры барочной эпохи

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный произведениям величайших композиторов барочной эпохи. В программе – выдающиеся музыкальные произведения, которые перенесут вас в мир изящной музыки и тонких эмоций.

Программа вечера

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – Токката ми мажор, BWV 566
  • Иван Хандошкин (1747–1804) – Соната № 3 ре мажор для скрипки соло, соч. 3:
    • 1. Andante maestoso
    • 2. Minuetto grazioso
    • 3. Allegro vivace
  • Максим Березовский (1745–1777) – Соната до мажор для скрипки и клавира:
    • 1. Allegro
    • 2. Grave
    • 3. Minuetto con 6 variazioni
  • Константин Гомилиус (1840–1918) – Токката соль мажор
  • Иван Хандошкин – «Чувствительная ария» ре минор для скрипки соло
  • Владимир Одоевский (1804–1869) – «Молитва без слов»
  • Иоганн Себастьян Бах – Соната ми мажор для скрипки и клавира, BWV 1016:
    • 1. Adagio
    • 2. Allegro
    • 3. Adagio ma non tanto
    • 4. Allegro

Интересные факты

Знаете ли вы, что Иоганн Себастьян Бах был одним из первых композиторов, который использовал контрапункт в своей музыке? Его произведения продолжают вдохновлять музыкантов и зрителей по всему миру. А Максим Березовский, чье влияние на русскую музыку сложно переоценить, был одним из первых композиторов, которые сочетали европейские традиции с русским музыкальным наследием.

Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в исполнении талантливых музыкантов. Вечер обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
17:00 от 550 ₽

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