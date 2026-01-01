Органные вечера в Кусково. Арфа, саксофон, орган

Концерт классической музыки в Кусково

Концерт, который состоится в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы Кусково, обещает стать ярким событием культурной жизни. На сцене выступит трио талантливых музыкантов, известных своими выдающимися достижениями на международной арене.

Исполнители

Игорь Гольденберг — орган

Айдана Карашева — арфа

Юрий Таштамиров — саксофон

Программа вечера

Уникальное сочетание органа, арфы и саксофона позволит услышать знакомые классические произведения в новом звучании. В программу концерта включены шедевры различных эпох, от барокко до XX века, редкие композиции русских и европейских композиторов:

Луи Маршан — «Большой диалог»

Жюль Массне — «Размышление»

Огюст Дюран — «Концертный вальс»

Габриэль Пьерне — «Канцонетта»

Транскрипции сочинений М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Бородина и Н. Римского-Корсакова

Не упустите возможность побывать на этом уникальном концерте и насладиться волшебными звуками редких инструментов в интерпретации выдающихся исполнителей!