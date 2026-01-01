Органные вечера в Кусково. Арфа, саксофон, орган

6+
О концерте

Концерт классической музыки в Кусково

Концерт, который состоится в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы Кусково, обещает стать ярким событием культурной жизни. На сцене выступит трио талантливых музыкантов, известных своими выдающимися достижениями на международной арене.

Исполнители

  • Игорь Гольденберг — орган
  • Айдана Карашева — арфа
  • Юрий Таштамиров — саксофон

Программа вечера

Уникальное сочетание органа, арфы и саксофона позволит услышать знакомые классические произведения в новом звучании. В программу концерта включены шедевры различных эпох, от барокко до XX века, редкие композиции русских и европейских композиторов:

  • Луи Маршан — «Большой диалог»
  • Жюль Массне — «Размышление»
  • Огюст Дюран — «Концертный вальс»
  • Габриэль Пьерне — «Канцонетта»
  • Транскрипции сочинений М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Бородина и Н. Римского-Корсакова

Не упустите возможность побывать на этом уникальном концерте и насладиться волшебными звуками редких инструментов в интерпретации выдающихся исполнителей!

Июнь
17 июня среда
19:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

