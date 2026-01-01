Органные вечера в Кусково. Арфа, саксофон, орган
Органные вечера в Кусково. Арфа, саксофон, орган

6+
О концерте

Рождественский концерт в усадьбе Кусково

В усадьбе Кусково состоится замечательный рождественский концерт, в котором выступит любимый зрителями коллектив — трио музыкантов: Айдана Карашева (арфа), Юрий Таштамиров (саксофон) и Игорь Гольденберг (орган).

Музыкальные шедевры разных эпох

Репертуар программы охватывает широкий исторический диапазон — от барокко до позднего романтизма. Зрители смогут насладиться не только духовными образцами, но и светскими камерно-инструментальными произведениями, посвящёнными рождественской и зимней тематике.

Темы и стили

Выбор произведений отражает основные тематические и стилистические направления европейской музыки, связанные с рождественским периодом. В программе прозвучат:

  • немецкий протестантский хорал
  • австрийская и итальянская классическая музыка
  • французская органная традиция
  • испанская национальная школа
  • популярные праздничные мелодии

Программа концерта

Концерт включает следующие произведения:

  • Ф. К. Грубер — Stille Nacht, Heilige Nacht
  • Л. Вьерн — Carillon de Westminster
  • Ф. Шуберт — Ave Maria
  • Ж. Демерссман — Фантазия на оригинальную тему
  • И. Пахельбель — Канон ре мажор
  • А. Вивальди — «Зима» из цикла Времена года
  • Аноним — La virgen lava pañales
  • Р. Шуман — Knecht Ruprecht
  • И. С. Бах — хоральная прелюдия Nun komm, der Heiden Heiland
  • И. Альбенис — Астурия
  • И. С. Бах / Ш. Гуно — Ave Maria
  • В. Монти — Чардаш
  • Рождественское попурри

Условия для комфорта

Обращаем внимание, что в галерее прохладно — температура воздуха составляет около 16-18 градусов. Рекомендуем тепло одеваться, чтобы насладиться концертом в полном комфорте.

Май
2 мая суббота
15:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 700 ₽

