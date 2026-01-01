Органные вечера в Кусково. Арфа, саксофон, орган

Рождественский концерт в усадьбе Кусково

В усадьбе Кусково состоится замечательный рождественский концерт, в котором выступит любимый зрителями коллектив — трио музыкантов: Айдана Карашева (арфа), Юрий Таштамиров (саксофон) и Игорь Гольденберг (орган).

Музыкальные шедевры разных эпох

Репертуар программы охватывает широкий исторический диапазон — от барокко до позднего романтизма. Зрители смогут насладиться не только духовными образцами, но и светскими камерно-инструментальными произведениями, посвящёнными рождественской и зимней тематике.

Темы и стили

Выбор произведений отражает основные тематические и стилистические направления европейской музыки, связанные с рождественским периодом. В программе прозвучат:

немецкий протестантский хорал

австрийская и итальянская классическая музыка

французская органная традиция

испанская национальная школа

популярные праздничные мелодии

Программа концерта

Концерт включает следующие произведения:

Ф. К. Грубер — Stille Nacht, Heilige Nacht

Л. Вьерн — Carillon de Westminster

Ф. Шуберт — Ave Maria

Ж. Демерссман — Фантазия на оригинальную тему

И. Пахельбель — Канон ре мажор

А. Вивальди — «Зима» из цикла Времена года

Аноним — La virgen lava pañales

Р. Шуман — Knecht Ruprecht

И. С. Бах — хоральная прелюдия Nun komm, der Heiden Heiland

И. Альбенис — Астурия

И. С. Бах / Ш. Гуно — Ave Maria

В. Монти — Чардаш

Рождественское попурри

Условия для комфорта

Обращаем внимание, что в галерее прохладно — температура воздуха составляет около 16-18 градусов. Рекомендуем тепло одеваться, чтобы насладиться концертом в полном комфорте.