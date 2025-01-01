Органные вечера в Коломенском. «Времена года» Антонио Вивальди

Волшебство музыкальных шедевров: Времена года Вивальди

Незабываемая встреча с музыкальными шедеврами ожидает вас в этот вечер. В программе концерта — знаменитый цикл Антонио Вивальди «Времена года», который включает четыре концерта, каждый из которых передает атмосферу разных сезонов. Откройте для себя дыхание весны, зной лета, щемящую грусть осени и кристальную чистоту зимы через виртуозную музыку композитора.

Программа концерта

А. Вивальди. Цикл концертов «Времена года» («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»)

П. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» (переложение для скрипки и органа)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт проведут лауреаты международных конкурсов:

Виктория Тульская — скрипка

Владимир Скоморохов — орган

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта. Мы приглашаем вас погрузиться в волшебный мир природы и музыки, любимой миллионами слушателей.

Место проведения

Концерт пройдет в Дворце царя Алексея Михайловича, расположенном в музее-заповеднике «Коломенское». Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.