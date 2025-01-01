Органные вечера в Коломенском. «Времена года» Антонио Вивальди

Незабываемая встреча с музыкальными шедеврами ожидает вас в этот вечер. В программе концерта — знаменитый цикл Антонио Вивальди «Времена года», который включает четыре концерта, каждый из которых передает атмосферу разных сезонов. Откройте для себя дыхание весны, зной лета, щемящую грусть осени и кристальную чистоту зимы через виртуозную музыку композитора.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Концерт проведут лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта. Мы приглашаем вас погрузиться в волшебный мир природы и музыки, любимой миллионами слушателей.
Концерт пройдет в Дворце царя Алексея Михайловича, расположенном в музее-заповеднике «Коломенское». Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.