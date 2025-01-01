Органные вечера в Коломенском. «Времена года» Антонио Вивальди

Музыкальные шедевры Вивальди в окружении свечей

Приглашаем вас на незабываемую встречу с музыкальными шедеврами в окружении мерцающих свечей. Бессмертный цикл Антонио Вивальди «Времена года» — это четыре концерта, четыре картины природы и четыре настроения, которые композитор мастерски передал в своей музыке. Погрузитесь в волшебный мир природы, воплощенный в любимых миллионами произведениях.

Программа вечера

В программе:

А. Вивальди. Цикл концертов «Времена года»

«Весна»

«Лето»

«Осень»

«Зима»

Обратите внимание: возможны изменения в программе.

Исполнители

Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:

Лиля Люманова (скрипка) — обладательница Золотой скрипки России

Анна Учайкина (орган)

Место проведения

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69

Не упустите возможность насладиться классической музыкой в уникальной атмосфере!