Органные вечера в Коломенском. «Времена года» Антонио Вивальди

Приглашаем вас на незабываемую встречу с музыкальными шедеврами в окружении мерцающих свечей. Бессмертный цикл Антонио Вивальди «Времена года» — это четыре концерта, четыре картины природы и четыре настроения, которые композитор мастерски передал в своей музыке. Погрузитесь в волшебный мир природы, воплощенный в любимых миллионами произведениях.
В программе:
Обратите внимание: возможны изменения в программе.
Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69
Не упустите возможность насладиться классической музыкой в уникальной атмосфере!