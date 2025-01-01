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Органные вечера в Коломенском. «Времена года» Антонио Вивальди
Билеты от 800₽
Киноафиша Органные вечера в Коломенском. «Времена года» Антонио Вивальди

Органные вечера в Коломенском. «Времена года» Антонио Вивальди

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальные шедевры Вивальди в окружении свечей

Приглашаем вас на незабываемую встречу с музыкальными шедеврами в окружении мерцающих свечей. Бессмертный цикл Антонио Вивальди «Времена года» — это четыре концерта, четыре картины природы и четыре настроения, которые композитор мастерски передал в своей музыке. Погрузитесь в волшебный мир природы, воплощенный в любимых миллионами произведениях.

Программа вечера

В программе:

  • А. Вивальди. Цикл концертов «Времена года»
  • «Весна»
  • «Лето»
  • «Осень»
  • «Зима»

Обратите внимание: возможны изменения в программе.

Исполнители

Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Лиля Люманова (скрипка) — обладательница Золотой скрипки России
  • Анна Учайкина (орган)

Место проведения

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69

Не упустите возможность насладиться классической музыкой в уникальной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

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