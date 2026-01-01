Оповещения от Киноафиши
Органные вечера в Коломенском при свечах. «Времена года» Антонио Вивальди
Билеты от 800₽
Органные вечера в Коломенском при свечах. «Времена года» Антонио Вивальди

6+
Возраст 6+
О концерте

Органные вечера при свечах в Коломенском

В Музее-заповеднике «Коломенское» состоятся органные вечера, посвященные циклу «Времена года» Антонио Вивальди. Эти произведения основаны на сонетах, авторство которых, согласно предположениям, принадлежит самому композитору. Музыка глубоко отражает природу и быт: от весеннего пробуждения до зимнего холода.

Творческая интерпретация

Цикл «Времена года» уже давно завоевал популярность и признание по всему миру. Однако за его легкостью скрываются множество интересных деталей. Каждый концерт основан на поэтическом тексте, который, вероятно, написан Вивальди. Эти стихотворные строки описывают красоту природы и привычные сцены из жизни: пение птиц, шум летней грозы и радость осеннего урожая.

Исполнять «Времена года» будут лауреаты международных конкурсов:

  • Виктория Тульская (скрипка)
  • Игорь Гольденберг (орган)

Программа вечера

В программе:

  • А. Вивальди. Цикл концертов «Времена года» («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»)

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Приглашаем вас заново открыть для себя выразительность и изобретательность этой великой музыки.

Март
1 марта воскресенье
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 800 ₽

