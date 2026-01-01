Органные вечера в Коломенском при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди

Вечера органной музыки при свечах в Коломенском

В Музее-заповеднике «Коломенское» пройдут незабываемые органные вечера, на которых прозвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Анджелико Вивальди. Лауреат международных конкурсов Ольга Кемова исполнит произведения, сочетающие возвышенную патетику и жизненную энергию.

Этот концерт станет настоящим подарком для любителей классической музыки и атмосферных выступлений. Звучание органа в знаменитом концертном зале дворца Алексея Михайловича создаст особую атмосферу уюта и волшебства.

Программа концерта

В программе вечерней органной музыки:

Иоганн Себастьян Бах:

Токката до мажор BWV 564

Хоральная прелюдия фа минор «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» BWV 639

Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор

Токката и фуга ре минор BWV 565

Вольфганг Амадей Моцарт:

Увертюра до мажор

Lacrimosa из «Реквиема»

Антонио Вивальди:

Концерты «Весна», «Зима» из цикла «Времена года» (переложение для органа соло)

Обратите внимание, что программа может меняться.

Об исполнителе

Ольга Кемова – лауреат международных конкурсов, чье мастерство оставляет глубокие впечатления у слушателей.