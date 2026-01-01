Органные вечера в Коломенском при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди

В Музее-заповеднике «Коломенское» пройдут незабываемые органные вечера, на которых прозвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Анджелико Вивальди. Лауреат международных конкурсов Ольга Кемова исполнит произведения, сочетающие возвышенную патетику и жизненную энергию.
Этот концерт станет настоящим подарком для любителей классической музыки и атмосферных выступлений. Звучание органа в знаменитом концертном зале дворца Алексея Михайловича создаст особую атмосферу уюта и волшебства.
В программе вечерней органной музыки:
Обратите внимание, что программа может меняться.
Ольга Кемова – лауреат международных конкурсов, чье мастерство оставляет глубокие впечатления у слушателей.