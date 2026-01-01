Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Органные вечера в Коломенском при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди
Билеты от 1200₽
Киноафиша Органные вечера в Коломенском при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди

Органные вечера в Коломенском при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Вечера органной музыки при свечах в Коломенском

В Музее-заповеднике «Коломенское» пройдут незабываемые органные вечера, на которых прозвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Анджелико Вивальди. Лауреат международных конкурсов Ольга Кемова исполнит произведения, сочетающие возвышенную патетику и жизненную энергию.

Этот концерт станет настоящим подарком для любителей классической музыки и атмосферных выступлений. Звучание органа в знаменитом концертном зале дворца Алексея Михайловича создаст особую атмосферу уюта и волшебства.

Программа концерта

В программе вечерней органной музыки:

Иоганн Себастьян Бах:

  • Токката до мажор BWV 564
  • Хоральная прелюдия фа минор «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» BWV 639
  • Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор
  • Токката и фуга ре минор BWV 565

Вольфганг Амадей Моцарт:

  • Увертюра до мажор
  • Lacrimosa из «Реквиема»

Антонио Вивальди:

  • Концерты «Весна», «Зима» из цикла «Времена года» (переложение для органа соло)

Обратите внимание, что программа может меняться.

Об исполнителе

Ольга Кемова – лауреат международных конкурсов, чье мастерство оставляет глубокие впечатления у слушателей.

Купить билет на концерт Органные вечера в Коломенском при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди

Помощь с билетами
Февраль
28 февраля суббота
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
13 мая в 19:30 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Лада Дэнс
18+
Поп
Лада Дэнс
15 ноября в 20:00 Petter
от 5500 ₽
Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
5 марта в 20:00 Daddy Pub
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше