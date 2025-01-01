Органные вечера в Коломенском. От Вивальди до Бродвея: джаз-трио

Это вечер для тех, кто любит живую, искреннюю музыку. В программе — всё, что трогает и вдохновляет: от Вивальди и Баха до Жобима, Эллингтона и Мишеля Леграна.
Необычное трио — гитара, бас-гитара и орган — смело объединяет классику, джаз, босса-нову и киномузыку в одном концерте. Здесь звучат как строгие барочные формы, так и лёгкие танцевальные ритмы, а также меланхоличные джазовые баллады.
Вас ждёт неформальный, но очень искренний музыкальный вечер — без пафоса, но с любовью к разной музыке и свободе звучания. В программе:
Обратите внимание, что состав программы может изменяться.
Музыку исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.