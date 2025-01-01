Меню
Органные вечера в Коломенском. От Вивальди до Бродвея: джаз-трио
Органные вечера в Коломенском. От Вивальди до Бродвея: джаз-трио

Органные вечера в Коломенском. От Вивальди до Бродвея: джаз-трио

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер без жанровых рамок в Театральной хоромине

Это вечер для тех, кто любит живую, искреннюю музыку. В программе — всё, что трогает и вдохновляет: от Вивальди и Баха до Жобима, Эллингтона и Мишеля Леграна.

Необычное трио — гитара, бас-гитара и орган — смело объединяет классику, джаз, босса-нову и киномузыку в одном концерте. Здесь звучат как строгие барочные формы, так и лёгкие танцевальные ритмы, а также меланхоличные джазовые баллады.

О программе

Вас ждёт неформальный, но очень искренний музыкальный вечер — без пафоса, но с любовью к разной музыке и свободе звучания. В программе:

  • А. Вивальди. Концерт фа мажор
  • И. С. Бах. Ария ре мажор
  • А. К. Жобим. How Insensitive
  • Д. Россини. Тарантелла
  • Д. Маркс. All of Me
  • Х. М. Л. Гарсиа. Amapola
  • Д. Эллингтон. In a Sentimental Mood
  • Б. Ховард. Fly Me to the Moon
  • К. Вайль. Mack the Knife
  • Энн Дудли. Jeeves & Wooster
  • Д. Ширинг. Lullaby of Birdland
  • М. Легран. I Will Wait for You

Обратите внимание, что состав программы может изменяться.

Исполнители

Музыку исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Анна Суслова (орган)
  • Андрей Юматов (гитара)
  • Роман Могучев (бас-гитара)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

