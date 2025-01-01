Органные вечера в Коломенском. От Вивальди до Бродвея: джаз-трио

Музыкальный вечер без жанровых рамок в Театральной хоромине

Это вечер для тех, кто любит живую, искреннюю музыку. В программе — всё, что трогает и вдохновляет: от Вивальди и Баха до Жобима, Эллингтона и Мишеля Леграна.

Необычное трио — гитара, бас-гитара и орган — смело объединяет классику, джаз, босса-нову и киномузыку в одном концерте. Здесь звучат как строгие барочные формы, так и лёгкие танцевальные ритмы, а также меланхоличные джазовые баллады.

О программе

Вас ждёт неформальный, но очень искренний музыкальный вечер — без пафоса, но с любовью к разной музыке и свободе звучания. В программе:

А. Вивальди. Концерт фа мажор

И. С. Бах. Ария ре мажор

А. К. Жобим. How Insensitive

Д. Россини. Тарантелла

Д. Маркс. All of Me

Х. М. Л. Гарсиа. Amapola

Д. Эллингтон. In a Sentimental Mood

Б. Ховард. Fly Me to the Moon

К. Вайль. Mack the Knife

Энн Дудли. Jeeves & Wooster

Д. Ширинг. Lullaby of Birdland

М. Легран. I Will Wait for You

Обратите внимание, что состав программы может изменяться.

Исполнители

Музыку исполняют лауреаты международных конкурсов:

Анна Суслова (орган)

Андрей Юматов (гитара)

Роман Могучев (бас-гитара)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.