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Органные вечера в Коломенском. Легенды неоклассики: Эннио Морриконе, Нино Рота, Ханс Циммер
Билеты от 800₽
Киноафиша Органные вечера в Коломенском. Легенды неоклассики: Эннио Морриконе, Нино Рота, Ханс Циммер

Органные вечера в Коломенском. Легенды неоклассики: Эннио Морриконе, Нино Рота, Ханс Циммер

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Уникальный музыкальный вечер в Коломенском

Приглашаем вас насладиться удивительным звучанием трёх инструментов – скрипки, органа и гитары. В программе вечера вас ждёт сочетание изысканной неоклассики, культовых кинематографических тем и чувственного аргентинского танго.

Музыкальные шедевры XX–XXI веков

Основная часть вечера будет посвящена произведениям, созданным на стыке академической традиции и кинематографа. Вы услышите композиции таких великих композиторов, как:

  • Энио Морриконе
  • Нино Рота
  • Генри Манчини
  • Джон Уильямс
  • Ханс Циммер

Их произведения давно вышли за рамки только саундтреков и заняли достойное место в концертной практике.

Танго как искусство

Программа будет дополнена страстным и философским танго. Знаменитые композиции, такие как «Либертанго» и «Por una cabeza», перенесут вас в шумные кафе 60-х годов XX века, раскрывая необъятную палитру жанра: от резкого танца до задумчивого диалога душ.

Что вас ждёт в программе

Вечер будет включать в себя:

  • Э. Морриконе. «Гобой Габриэля» из к/ф «Миссия»
  • Н. Рота. «Время для нас» из к/ф «Ромео и Джульетта»
  • М. Легран. Главная тема из к/ф «Шербургские зонтики»
  • Г. Манчини. «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
  • Э. Морриконе. «Кто это?» из к/ф «Профессионал»
  • Н. Рота. Тема любви из к/ф «Крёстный отец»
  • А. Пьяццолла. «Либертанго» из к/ф «Урок танго»
  • Дж. Уильямс. «Тема Хэдвига» из к/ф «Гарри Поттер»
  • Дж. Хорнер. «Я буду любить тебя вечно» из к/ф «Титаник»
  • Х. Циммер – К. Бадельт. Главная тема из к/ф «Пираты Карибского моря»
  • К. Гардель. «Por una cabeza» из к/ф «Запах женщины»

Обратите внимание, что программа возможна изменения.

Исполнители вечера

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (скрипка)
  • Елена Паникова (орган)
  • Владислав Румынский (гитара)

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Место проведения

Не пропустите уникальный музыкальный вечер в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
16:00 от 800 ₽

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