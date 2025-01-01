Органные вечера в Коломенском. Легенды неоклассики: Эннио Морриконе, Нино Рота, Ханс Циммер

Приглашаем вас насладиться удивительным звучанием трёх инструментов – скрипки, органа и гитары. В программе вечера вас ждёт сочетание изысканной неоклассики, культовых кинематографических тем и чувственного аргентинского танго.
Основная часть вечера будет посвящена произведениям, созданным на стыке академической традиции и кинематографа. Вы услышите композиции таких великих композиторов, как:
Их произведения давно вышли за рамки только саундтреков и заняли достойное место в концертной практике.
Программа будет дополнена страстным и философским танго. Знаменитые композиции, такие как «Либертанго» и «Por una cabeza», перенесут вас в шумные кафе 60-х годов XX века, раскрывая необъятную палитру жанра: от резкого танца до задумчивого диалога душ.
Вечер будет включать в себя:
Обратите внимание, что программа возможна изменения.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).
Не пропустите уникальный музыкальный вечер в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.