Органные вечера в Коломенском. Легенды неоклассики: Эннио Морриконе, Нино Рота, Ханс Циммер

Уникальный музыкальный вечер в Коломенском

Приглашаем вас насладиться удивительным звучанием трёх инструментов – скрипки, органа и гитары. В программе вечера вас ждёт сочетание изысканной неоклассики, культовых кинематографических тем и чувственного аргентинского танго.

Музыкальные шедевры XX–XXI веков

Основная часть вечера будет посвящена произведениям, созданным на стыке академической традиции и кинематографа. Вы услышите композиции таких великих композиторов, как:

Энио Морриконе

Нино Рота

Генри Манчини

Джон Уильямс

Ханс Циммер

Их произведения давно вышли за рамки только саундтреков и заняли достойное место в концертной практике.

Танго как искусство

Программа будет дополнена страстным и философским танго. Знаменитые композиции, такие как «Либертанго» и «Por una cabeza», перенесут вас в шумные кафе 60-х годов XX века, раскрывая необъятную палитру жанра: от резкого танца до задумчивого диалога душ.

Что вас ждёт в программе

Вечер будет включать в себя:

Э. Морриконе. «Гобой Габриэля» из к/ф «Миссия»

Н. Рота. «Время для нас» из к/ф «Ромео и Джульетта»

М. Легран. Главная тема из к/ф «Шербургские зонтики»

Г. Манчини. «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

Э. Морриконе. «Кто это?» из к/ф «Профессионал»

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Крёстный отец»

А. Пьяццолла. «Либертанго» из к/ф «Урок танго»

Дж. Уильямс. «Тема Хэдвига» из к/ф «Гарри Поттер»

Дж. Хорнер. «Я буду любить тебя вечно» из к/ф «Титаник»

Х. Циммер – К. Бадельт. Главная тема из к/ф «Пираты Карибского моря»

К. Гардель. «Por una cabeza» из к/ф «Запах женщины»

Обратите внимание, что программа возможна изменения.

Исполнители вечера

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Марина Шиганова (скрипка)

Елена Паникова (орган)

Владислав Румынский (гитара)

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Место проведения

Не пропустите уникальный музыкальный вечер в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.