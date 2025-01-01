Органные вечера в Коломенском. Италия и Испания: от барокко до современности

Музыкальное путешествие по Средиземноморью

«На свете есть земля, где дышат не кислородом, а страстью» — так часто говорят о солнечном побережье Средиземного моря, которое славится своей уникальной культурой. Вдохновленная этой невероятной атмосферой, программа предстоящего концерта объединит разнообразные музыкальные произведения — от старинных шедевров до жарких ритмов ХХ века.

Звучание двух инструментов

Дуэт органа и гитары раскроет богатство музыкальных традиций Италии и Испании. Вы сможете насладиться барочной виртуозностью Фрескобальди и Вивальди, а также колоритными танцами Альбениса и де Фальи.

Программа концерта

В программе звучат следующие произведения:

Х. Б. Кабанильес — Итальянская куранта

Р. Валентино — Соната ре минор для органа и гитары: Adagio; Allegro

А. Вивальди — Трио ля мажор. Переложение для гитары и органа

Дж. Фрескобальди — Токката соль минор из Первой книги токкат

А. Вивальди — Концерт ми мажор «Весна» из цикла «Времена года» (переложение для органа и гитары)

И. Альбенис — «Шумы залива» («Малагенья»)

М. де Фалья — Танец мельника из балета «Треуголка»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представит лауреаты международных конкурсов:

Анна Никулина (орган)

Мария Никулина (гитара)

Место проведения

Концерт пройдет в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, в театральной Хоромине. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Продолжительность

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).