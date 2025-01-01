Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Органные вечера в Коломенском. Италия и Испания: от барокко до современности
Билеты от 800₽
Киноафиша Органные вечера в Коломенском. Италия и Испания: от барокко до современности

Органные вечера в Коломенском. Италия и Испания: от барокко до современности

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по Средиземноморью

«На свете есть земля, где дышат не кислородом, а страстью» — так часто говорят о солнечном побережье Средиземного моря, которое славится своей уникальной культурой. Вдохновленная этой невероятной атмосферой, программа предстоящего концерта объединит разнообразные музыкальные произведения — от старинных шедевров до жарких ритмов ХХ века.

Звучание двух инструментов

Дуэт органа и гитары раскроет богатство музыкальных традиций Италии и Испании. Вы сможете насладиться барочной виртуозностью Фрескобальди и Вивальди, а также колоритными танцами Альбениса и де Фальи.

Программа концерта

В программе звучат следующие произведения:

  • Х. Б. Кабанильес — Итальянская куранта
  • Р. Валентино — Соната ре минор для органа и гитары: Adagio; Allegro
  • А. Вивальди — Трио ля мажор. Переложение для гитары и органа
  • Дж. Фрескобальди — Токката соль минор из Первой книги токкат
  • А. Вивальди — Концерт ми мажор «Весна» из цикла «Времена года» (переложение для органа и гитары)
  • И. Альбенис — «Шумы залива» («Малагенья»)
  • М. де Фалья — Танец мельника из балета «Треуголка»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представит лауреаты международных конкурсов:

  • Анна Никулина (орган)
  • Мария Никулина (гитара)

Место проведения

Концерт пройдет в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, в театральной Хоромине. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Продолжительность

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Шнипельсон и Потамушт
18+
Блюз Джаз Рок
Шнипельсон и Потамушт
24 сентября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1000 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка
Музыкальное лото
7 сентября в 20:00 Малиновка
от 990 ₽
Эллен Болсанова и Ellenband. Винтажный поп-джаз
12+
Джаз
Эллен Болсанова и Ellenband. Винтажный поп-джаз
9 октября в 20:00 Дом винтажной музыки
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше