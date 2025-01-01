Органные вечера в Коломенском. Италия и Испания: от барокко до современности

«На свете есть земля, где дышат не кислородом, а страстью» — так часто говорят о солнечном побережье Средиземного моря, которое славится своей уникальной культурой. Вдохновленная этой невероятной атмосферой, программа предстоящего концерта объединит разнообразные музыкальные произведения — от старинных шедевров до жарких ритмов ХХ века.
Дуэт органа и гитары раскроет богатство музыкальных традиций Италии и Испании. Вы сможете насладиться барочной виртуозностью Фрескобальди и Вивальди, а также колоритными танцами Альбениса и де Фальи.
В программе звучат следующие произведения:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт представит лауреаты международных конкурсов:
Концерт пройдет в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, в театральной Хоромине. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).