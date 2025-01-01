Органные вечера в Коломенском. Дудук и орган

Звучание древности и современности в Концерте Антона Котикова

Старинный орган, символ европейской духовной традиции, и дудук — голос древней Армении — подарят слушателям незабываемый вечер. Программа объединит выразительность барочной органной музыки с джазовыми миниатюрами и народными мелодиями в исполнении известного джазмена и мультиинструменталиста Антона Котикова.

Уникальный диалог традиций

Приглашаем вас окунуться в уникальный диалог древних музыкальных традиций и вечной красоты живого звука. В программе выступления звучат произведения великих композиторов:

И. С. Бах. Ария из Сюиты ре мажор

Т. Альбинони. Адажио

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор

Ф. Шуберт. Ave Maria

Ж. Бизе. Антракт из оперы «Кармен»

И. С. Бах. Хоральные обработки «Ich ruf zu dir», «In dir ist Freude»

Народная армянская песня «Sireci yars taran»

А. Котиков. Harp & harp

Д. Гершвин. Summertime

Спиричуэл «Go down Moses»

Обратите внимание, что изменения в программе возможны.

Исполнители и продолжительность

Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:

Антон Котиков (саксофон, дудук, флейта)

Мария Моисеева (орган)

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Место проведения

Концерт пройдет в невероятном месте:

Музей-заповедник «Коломенское»

Дворец царя Алексея Михайловича

Театральная Хоромина

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.