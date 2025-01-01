Органные вечера в Коломенском. Дудук и орган

Старинный орган, символ европейской духовной традиции, и дудук — голос древней Армении — подарят слушателям незабываемый вечер. Программа объединит выразительность барочной органной музыки с джазовыми миниатюрами и народными мелодиями в исполнении известного джазмена и мультиинструменталиста Антона Котикова.
Приглашаем вас окунуться в уникальный диалог древних музыкальных традиций и вечной красоты живого звука. В программе выступления звучат произведения великих композиторов:
Обратите внимание, что изменения в программе возможны.
Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).
Концерт пройдет в невероятном месте:
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.