Органные вечера в Коломенском. Дудук и орган
Органные вечера в Коломенском. Дудук и орган

Возраст 18+
О концерте/спектакле

Звучание древности и современности в Концерте Антона Котикова

Старинный орган, символ европейской духовной традиции, и дудук — голос древней Армении — подарят слушателям незабываемый вечер. Программа объединит выразительность барочной органной музыки с джазовыми миниатюрами и народными мелодиями в исполнении известного джазмена и мультиинструменталиста Антона Котикова.

Уникальный диалог традиций

Приглашаем вас окунуться в уникальный диалог древних музыкальных традиций и вечной красоты живого звука. В программе выступления звучат произведения великих композиторов:

  • И. С. Бах. Ария из Сюиты ре мажор
  • Т. Альбинони. Адажио
  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
  • Ф. Шуберт. Ave Maria
  • Ж. Бизе. Антракт из оперы «Кармен»
  • И. С. Бах. Хоральные обработки «Ich ruf zu dir», «In dir ist Freude»
  • Народная армянская песня «Sireci yars taran»
  • А. Котиков. Harp & harp
  • Д. Гершвин. Summertime
  • Спиричуэл «Go down Moses»

Обратите внимание, что изменения в программе возможны.

Исполнители и продолжительность

Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Антон Котиков (саксофон, дудук, флейта)
  • Мария Моисеева (орган)

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Место проведения

Концерт пройдет в невероятном месте:

  • Музей-заповедник «Коломенское»
  • Дворец царя Алексея Михайловича
  • Театральная Хоромина

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Расписание

18 октября
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

