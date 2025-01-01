Органные вечера в Коломенском. Дудук и орган

Уникальный вечер музыки: Орган и Дудук в «Коломенском»

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где древние музыкальные традиции встретятся с современными звуками. Таринный орган, символ европейской духовной культуры, и дудук, голос древней Армении, создадут уникальный диалог музыкальных эпох.

Исполнители и программа

Концерт пройдет в исполнении известных музыкантов:

Антон Котиков — саксофон, дудук, флейта

— саксофон, дудук, флейта Семен Фукалов — орган

В программе звучат произведения:

И. С. Бах. Ария из оркестровой сюиты №3

А. Котиков. Фантазия на армянские народные темы

И. С. Бах – А. Вивальди. Концерт для органа ре-минор

А. Котиков. Пако

А. Котиков. Паравоз

Ф. Шуберт. Аве Мария

Дж. Каччини. Аве Мария

П. Васкс. Musica dolorosa

А. Котиков. Исповедь

А. Котиков. Свистопляска

Дж. Гершвин. Summertime

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Детали концерта

Продолжительность: 60 минут (без антракта)

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!