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Органные вечера в Коломенском. Дудук и орган
Билеты от 800₽
Киноафиша Органные вечера в Коломенском. Дудук и орган

Органные вечера в Коломенском. Дудук и орган

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Уникальный вечер музыки: Орган и Дудук в «Коломенском»

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где древние музыкальные традиции встретятся с современными звуками. Таринный орган, символ европейской духовной культуры, и дудук, голос древней Армении, создадут уникальный диалог музыкальных эпох.

Исполнители и программа

Концерт пройдет в исполнении известных музыкантов:

  • Антон Котиков — саксофон, дудук, флейта
  • Семен Фукалов — орган

В программе звучат произведения:

  • И. С. Бах. Ария из оркестровой сюиты №3
  • А. Котиков. Фантазия на армянские народные темы
  • И. С. Бах – А. Вивальди. Концерт для органа ре-минор
  • А. Котиков. Пако
  • А. Котиков. Паравоз
  • Ф. Шуберт. Аве Мария
  • Дж. Каччини. Аве Мария
  • П. Васкс. Musica dolorosa
  • А. Котиков. Исповедь
  • А. Котиков. Свистопляска
  • Дж. Гершвин. Summertime

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Детали концерта

Продолжительность: 60 минут (без антракта)

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
16:00 от 800 ₽

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