Органные вечера в Коломенском. Дудук и орган

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где древние музыкальные традиции встретятся с современными звуками. Таринный орган, символ европейской духовной культуры, и дудук, голос древней Армении, создадут уникальный диалог музыкальных эпох.
Концерт пройдет в исполнении известных музыкантов:
В программе звучат произведения:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Продолжительность: 60 минут (без антракта)
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!