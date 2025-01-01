Органные вечера в Адвент. В ожидании Рождества

В ожидании Рождества: органный вечер

В середине Адвента, когда дни становятся всё короче и холоднее, приглашаем вас на органный вечер «В ожидании Рождества». Этот музыкальный вечер подарит вам незабываемую атмосферу ожидания и света.

Исполнитель

За органом выступит петербургская органистка Маргарита Еськина, чье мастерство и чувствительность подарят зрителям особое восприятие рождественской музыки.

Программа вечера

Наша программа — это путь к свету, начиная с молитвы-ожидания, которая будет представлена в хоральной фантазии Николауса Брунса на «Nun komm, der Heiden Heiland». Затем мы окунемся в искрящуюся Фантазию соль мажор Иоганна Себастьяна Баха, где рождественская радость зазвучит во весь голос.

Барочная палитра

Основой вечерней программы станет рождественская палитра барокко. Органная транскрипция «Concerto per la Notte di Natale» Арканджело Корелли раскроет пасторальную мягкость и торжество ночной литургии. Также прозвучат Ноэли Мишеля Корретта из «Новой книги ноэлей», такие как «Когда наступит Рождество» и «Юная дева», которые создадут живописные рождественские картинки.

Творения барочной эпохи

Ян Питерсзон Свелинк напомнит, как барокко рождается из хорала. Его токката и вариации на «Puer nobis nascitur» («Рождён нам Младенец») будут звучать как тихая радость дома. Чакона фа мажор Иоганна Пахельбеля подарит нам мерцание свечей в длинный зимний вечер.

Особые моменты

Особый штрих вечера — хоральные прелюдии из собрания Ноймайстера, рукопись, открытая всего несколько десятилетий назад. Эти миниатюры, такие как «Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf» и «Jesu, meine Freude», связывают Адвент, Рождество и Новый год в единый круг времени.

Уникальные инструменты

Часть программы прозвучит на клавесине-оттавино — редком инструменте с тембрами старинного салона (реплика 1593 года), а пространство храма святого Людовика наполнит музыку тёплым «дыханием» французского органа Beuchet-Debierre.

Приглашение

Этот вечер создан для тех, кто ценит смысл и тишину. Вы услышите, как барочная традиция говорит о самом главном простыми, светлыми словами; как орган умеет быть и оркестром, и молитвой; как старинные мелодии возвращают внутренний покой.

Приходите, чтобы вместе пройти путь от сумерек к свету и настроить сердце на Рождество. Билеты уже доступны — выбирайте свои места заранее.