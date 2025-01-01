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Органные столицы: Париж, Москва, Лейпциг
Билеты от 600₽
Киноафиша Органные столицы: Париж, Москва, Лейпциг

Органные столицы: Париж, Москва, Лейпциг

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Органный концерт Ивана Царева: Путешествие без границ

Лауреат международных конкурсов Иван Царев приглашает вас в увлекательное путешествие по органным столицам мира, не покидая центр Москвы! Этот яркий молодой органист с уникальным стилем исполнит программу на большом историческом органе собора Петра и Павла, погрузив слушателей в атмосферу музыкального волшебства.

Программа концерта

В исполнении Ивана Царева прозвучат шедевры французской и немецкой органной школ, а также удивительные страницы русской органной культуры. В программе представлены произведения таких композиторов, как:

  • И. С. Бах
  • П. Эбен
  • М. Таривердиев
  • С. Франк
  • и других

Атмосфера и визуальные эффекты

Масштабная проекция во время концерта создаст уникальную атмосферу, позволяя зрителям полностью погрузиться в музыкальное путешествие. Это не просто концерт, а настоящий спектакль, который оставит яркие впечатления и будет вдохновлять еще долго после его завершения.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас в соборе Петра и Павла для незабываемого вечера органной музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 600 ₽

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