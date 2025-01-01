Органные столицы: Париж, Москва, Лейпциг

Органный концерт Ивана Царева: Путешествие без границ

Лауреат международных конкурсов Иван Царев приглашает вас в увлекательное путешествие по органным столицам мира, не покидая центр Москвы! Этот яркий молодой органист с уникальным стилем исполнит программу на большом историческом органе собора Петра и Павла, погрузив слушателей в атмосферу музыкального волшебства.

Программа концерта

В исполнении Ивана Царева прозвучат шедевры французской и немецкой органной школ, а также удивительные страницы русской органной культуры. В программе представлены произведения таких композиторов, как:

И. С. Бах

П. Эбен

М. Таривердиев

С. Франк

и других

Атмосфера и визуальные эффекты

Масштабная проекция во время концерта создаст уникальную атмосферу, позволяя зрителям полностью погрузиться в музыкальное путешествие. Это не просто концерт, а настоящий спектакль, который оставит яркие впечатления и будет вдохновлять еще долго после его завершения.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас в соборе Петра и Павла для незабываемого вечера органной музыки.