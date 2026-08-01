Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который соединяет две яркие линии европейской органной культуры: испанскую музыку XVII века и немецкую традицию от Баха до позднего романтизма. Программа предлагает захватывающее сопоставление различных музыкальных стилей и эпох.
Испанская секция концерта погружает зрителей в мир старинного органа. Вы сможете насладиться произведениями:
Эти произведения характеризуются выразительными мелодиями и уникальными тембрами, создавая особую звуковую палитру, полную контрастов и динамики.
Немецкая часть программы завершает концерт виртуозными и мощными произведениями:
Бахская фантазия и фуга является одним из самых драматичных произведений композитора, где передача чувства свободы сочетает с строгой логикой. Музыка Регера и Риттера подчеркивает развитие романтической органной формы, представляя её как цельную драматическую арку.
Концерт представит талантливая органистка Анна Кириллова из Швейцарии, чье мастерство и внимание к деталям обещают незабываемый музыкальный опыт.
Не упустите возможность насладиться различными национальными школами и эпохами в одном концерте, который создает атмосферу глубокого, красочного и полное внутреннего движения звучания.
Ждем вас на концерте «Органные школы Европы»!