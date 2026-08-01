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Органные школы Европы
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Органные школы Европы

6+
Возраст 6+

О концерте

Органный концерт «Органные школы Европы» в соборе Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который соединяет две яркие линии европейской органной культуры: испанскую музыку XVII века и немецкую традицию от Баха до позднего романтизма. Программа предлагает захватывающее сопоставление различных музыкальных стилей и эпох.

Испанская часть программы

Испанская секция концерта погружает зрителей в мир старинного органа. Вы сможете насладиться произведениями:

  • Tiento de falsas de primer tono – Пабло Бруна
  • Gaitilla de 5º tono – Хуан Кабанильес
  • Obra de 8º tono alto: Ensalada – Себастьяна Агильеры де Эредии

Эти произведения характеризуются выразительными мелодиями и уникальными тембрами, создавая особую звуковую палитру, полную контрастов и динамики.

Немецкая линия

Немецкая часть программы завершает концерт виртуозными и мощными произведениями:

  • Фантазия и фуга соль минор – Иоганн Себастьян Бах
  • Интродукция и пассакалия ре минор – Макс Регер
  • Соната для органа № 2 ми минор – Август Готфрид Риттер

Бахская фантазия и фуга является одним из самых драматичных произведений композитора, где передача чувства свободы сочетает с строгой логикой. Музыка Регера и Риттера подчеркивает развитие романтической органной формы, представляя её как цельную драматическую арку.

Исполнитель

Концерт представит талантливая органистка Анна Кириллова из Швейцарии, чье мастерство и внимание к деталям обещают незабываемый музыкальный опыт.

Не упустите возможность насладиться различными национальными школами и эпохами в одном концерте, который создает атмосферу глубокого, красочного и полное внутреннего движения звучания.

Ждем вас на концерте «Органные школы Европы»!

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В других городах
Август
28 августа пятница
19:30
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
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