Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органные шедевры при свечах
Киноафиша Органные шедевры при свечах

Органные шедевры при свечах

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Органные шедевры при свечах в Шведской лютеранской церкви Святой Екатерины

Приготовьтесь погрузиться в мир изысканной музыки и уникальной атмосферы в Шведской лютеранской церкви Святой Екатерины. Здесь, под светом мягких свечей, будут звучать шедевры органной музыки, которые наполнят пространство волшебными мелодиями.

О спектакле

Концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей органной музыки. Используя великолепный орган, расположенный в церкви, музыканты представят репертуар, охватывающий как классические произведения, так и современные композиции. Это даст возможность зрителям насладиться разнообразием стилей и настроений.

Интересные факты

  • Церковь Святой Екатерины была построена в неоготическом стиле и славится своей прекрасной акустикой.
  • Орган, установленный в церкви, был создан в XIX веке и по праву считается одним из лучших в регионе.
  • Атмосферное освещение придаст уникальность каждому произведению, создавая впечатления, которые останутся в памяти надолго.

Посещение

Не упустите возможность посетить это незабываемое событие, которое объединяет музыку и дух искусства. Спектакль под свечами соберет зрителей, стремящихся насладиться магией органной музыки в уютной и вечерней атмосфере.

Купить билет на концерт Органные шедевры при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Январь
11 января воскресенье
16:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1

В ближайшие дни

Мы летим в Новый год. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков».
6+
Живая музыка
Мы летим в Новый год. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков».
20 декабря в 15:00 Новая сцена Александринского театра
от 3400 ₽
Музыка из кино на органе и не только
6+
Неоклассика
Музыка из кино на органе и не только
31 января в 22:30 Анненкирхе
от 1500 ₽
6+
Лики пианизма
24 декабря в 19:00 Концертный зал Мариинского театра
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше