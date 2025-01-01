Органные шедевры при свечах

Приготовьтесь погрузиться в мир изысканной музыки и уникальной атмосферы в Шведской лютеранской церкви Святой Екатерины. Здесь, под светом мягких свечей, будут звучать шедевры органной музыки, которые наполнят пространство волшебными мелодиями.
Концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей органной музыки. Используя великолепный орган, расположенный в церкви, музыканты представят репертуар, охватывающий как классические произведения, так и современные композиции. Это даст возможность зрителям насладиться разнообразием стилей и настроений.
Не упустите возможность посетить это незабываемое событие, которое объединяет музыку и дух искусства. Спектакль под свечами соберет зрителей, стремящихся насладиться магией органной музыки в уютной и вечерней атмосфере.