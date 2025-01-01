Органные шедевры при свечах

Венок Рождества: VIII органный фестиваль в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в наполненном удивительной энергетикой зимних праздников Петербурге будут проходить концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Это фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов нашего времени — все это подарит долгожданное органное празднество.

Концерты фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в других городах России. Неповторимая атмосфера, чудесная музыка, уникальные интерьеры храмов и семь разных органов — всё это сделает Петербург местом, наполненным магией короля инструментов. Наш Рождественский органный марафон проходит под девизом «Орган над городом»!

Уникальная локация

Вы знали, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Здесь располагается уютная церковь с очаровательным внутренним двориком-патио, где будет проходить наш фестиваль. Такой неповторимый антураж создан для органных концертов, и мы рады пригласить вас на незабываемые музыкальные вечера.

Шедевры органной музыки

Любимый публикой петербургский органист Юрий Семенов в праздничные дни приглашает вас на встречу с творчеством великих композиторов, таких как Бах, Вивальди, Шуман и Одоевский. Концерт откроется фрагментом Приходской мессы Франсуа Куперена, который известен своими произведениями для клавесина и органа.

Творчество Иоганна Себастьяна Баха будет представлено рождественской Пасторалью и прелюдией ми-бемоль мажор из «Органной мессы». Эти произведения славятся своим великолепием и глубиной. Не менее интересным будет и вклад Антонио Вивальди, чьи концерты были переложены для органа Бахом.

Также в программе вечера — этюды Роберта Шумана и изысканное сочинение Владимира Одоевского, посвященное Йозефу Гайду. Одоевский, восторженно относящийся к творчеству Баха, сыграл важную роль в развитии русской бахианы.

Не пропустите!

Вечер завершится легендарной Токкатой и фугой ре минор Иоганна Себастьяна Баха — шедевром, знакомым каждому любителю органной музыки. Приходите за хорошим настроением и восхитительной музыкой!

Программа концерта:

Франсуа Куперен (1668–1733) — Offertoire и Kyrie из Приходской мессы

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Пастораль фа мажор BWV 590

Антонио Вивальди (1678–1741) — Иоганн Себастьян Бах, Концерт для органа ре минор: BWV 596

Роберт Шуман (1810–1856) — Два этюда в канонической форме

Владимир Одоевский (1804–1869) — Andante grazioso в память Йозефа Гайдна

Луи Джеймс Лефебюр Вели (1817–1869) — Sorti

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель: Юрий Семенов, орган.

Электронный орган: Johannus.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.